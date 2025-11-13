Selección Colombia Sub-17 vs. Francia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del Mundial

Italia, Argentina, Brasil o Austria llegan como las selecciones más reforzadas para los dieciseisavos del Mundial Sub-17 de Catar que comienzan este viernes en el que la Selección Colombia tendrá acción frente a Francia.

Zambia, que clasificó como segunda del grupo H empatada a puntos con Brasil, abrirá los dieciseisavos frente a la selección de Mali que corrió la misma suerte en el grupo L tras perder contra Austria. Los zambianos lograron un importante empate contra Brasil por 1-1 que les sirvió para clasificar.

Hora y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Francia en el Mundial Sub-17

Colombia vs. Francia, por los dieciesavos de final del Mundial Sub-17 AFP

Por los dieciseisavos de del Mundial Sub-17, la Selección Colombia Sub-17 se medirá con Francia, este viernes 13 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m. (hora colombiana).

Uno de los encuentros que más parejos se plantean es el de Francia contra Colombia. Los franceses empataron a cuatro puntos con todo su grupo y lograron la clasificación con una diferencia mínima de dos goles a favor y uno en contra. No fue menos Colombia que se clasificó con cinco puntos y una diferencia de tres goles a favor y uno en contra.

EE.UU se enfrentará a Marruecos y ya parte como favorita tras ser una de las pocas selecciones en el campeonato en conseguir un pleno de puntos en su grupo. Los norteafricanos parten como una de las mejores terceras después de endosarle un 16-0 a Nueva Caledonia.

Corea del Sur se enfrentará a Inglaterra tras clasificar como segunda del grupo F. Enfrente tendrá a una Inglaterra que cedió el primer puesto del grupo E tras perder contra Venezuela en la última jornada. Los ingleses cuentan en sus filas con Reigan Heskey, uno de los futbolistas del torneo que ya lleva tres goles y tres asistencias en este Mundial.



Partidos de dieciseisavos del final del Mundial Sub-17