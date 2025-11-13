Síguenos en::
Selección Colombia Sub-17 vs. Francia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del Mundial

Selección Colombia Sub-17 vs. Francia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del Mundial

La ‘tricolor’ buscará su paso a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17, que se está desarrollando en Catar, frente a los galos, en uno de los partidos más parejos de los dieciseisavos.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2025
Colombia vs. Francia por el Mundial Sub-17
Colombia vs. Francia por el Mundial Sub-17
