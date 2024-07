¿Cuál es el salario de Endrick en el Real Madrid y por cuántos años firmó?

El delantero brasileño Endrick, acompañado del presidente Florentino Pérez, ha firmado ya el contrato que le vinculará con el Real Madrid para las próximas seis temporadas y ha posado con la camiseta blanca y el dorsal número 16 que lucirá en la espalda.

Endrick, que también ha pasado reconocimiento médico con el club, se preparó luego para el acto de su presentación, en el estadio Santiago Bernabéu.

Allí le esperaban miles de aficionados, algunos de los cuales han ocupado ya la que será su localidad mientras se les ha amenizado el tiempo de espera con imágenes de los movimientos que ya ha ido realizando el atacante internacional a lo largo del día.

¿Cuál es el salario de Endrick en el Real Madrid?

El brasileño firmó primero por tres años porque lo hizo siendo menor de edad, pero en 2027 se renovará su contrato por tres más, hasta el 2030, por lo que mínimo estaría seis años en el equipo ‘merengue’.

“En su ‘primera etapa’, se desconoce el salario que percibirá. Cuando se iniciará su ‘segunda estancia’ en Real Madrid, su sueldo será de unos dos millones brutos. Es decir, seis millones brutos entre 2027 y 2030”, explicó el diario ‘AS’ de España, sobre lo que ganará Endrick.

En cuanto a los derechos de imagen el citado medio señaló que el futbolista y el club tuvieron un acuerdo de 50-50, por lo que será un beneficioso dinero para ambas partes.

Las palabras de Endrick en su presentación con Real Madrid

"Siempre he querido al Real Madrid. Estoy muy feliz y espero quedarme aquí toda la vida, ayudar al Real Madrid. Estoy muy contento de poder firmar con el presidente, de poder sentir ese gusto de ser un jugador del Real Madrid. Quiero pasar aquí toda mi vida y eso es lo que voy a intentar, porque es lo que quiero para mi carrera", señaló.

"Estoy enamorado del Real Madrid y quiero estar aquí. Quería venir aquí, era mi sueño desde pequeño y no me importaba nada más. Cuando empezaron las negociaciones lo único que preguntaba a mi padre era si el Real Madrid estaba en las negociaciones, no me importaba ningún otro equipo. Gracias a Dios he cumplido mi sueño de jugar con el club con el que siempre he soñado. Espero pasar toda mi carrera en el Real Madrid", añadió.

Endrick, que estuvo acompañado por el director de relaciones institucionales del club, Emilio Butragueño, insistió en estar cumpliendo "un sueño desde pequeño" y se mostró agradecido a Dios por ayudarle a cumplir ese objetivo.

Asimismo, dijo no haber planeado las lágrimas que derramó durante su puesta de largo y explicó la importancia del atacante portugués Cristiano Ronaldo en su voluntad de vestir de blanco.

"Desde pequeño amo al Real Madrid porque hubo alguien que entró en mi vida, Cristiano Ronaldo. Vine al Real Madrid por él; por él yo quería saber un poquito más sobre el Real Madrid. Hace años estuve buscando a todos los ídolos y desde pequeño estuve enamorado y alucinado con el Real Madrid. Estar ahora jugando aquí para mi es impresionante. No quería llorar, pero me ha salido del alma. Espero que podamos hacer una historia juntos", declaró.

Endrick se refirió a la relación que tiene con otros internacionales brasileños que serán sus compañeros como Eder Militao, Rodrygo Goes y Vinicius Jr.: "Me han ayudado mucho los tres. Me han hablado también del Real Madrid cuando se acercaba el momento de llegar, me han hablado de los entrenamientos, de los partidos. Espero que podamos tener una amistad muy fuerte para poder ayudar el Real Madrid, que es lo que más importa".

Con respecto a ellos, no quiso entrar en comparaciones sobre quién hará mejor carrera a menor edad: "Creo que cada uno tiene su vida. No podemos estar comparando quién lo va a hacer mejor, quién va a tener un inicio de carrera mejor. Lo importante es estar en el Real Madrid, vamos a hacer todo lo posible para que gane el Real Madrid y da igual lo que haya que hacer".

"El Real Madrid es un club muy grande, maravilloso. Estoy aquí para ayudar, para aprender también. Espero poder hacer una buena temporada. Vinicus ha tenido su carrera, una carrera maravillosa y espero que pueda seguirla. Siempre me ayuda. Ni tu, ni yo, ni nadie sabe qué va a suceder en el futuro. Solo lo sabe Dios y yo lo dejo en sus manos, es quien sabe qué va a pasar", agregó.