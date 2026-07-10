Cuáles son los negocios de James Rodríguez, a sus 35 años y cerca del retiro del fútbol

James Rodríguez llega a sus 35 años este 12 de julio de 2026, después de haber completado su tercera participación en mundiales de fútbol con la Selección Colombia. El '10' obtuvo la gloria y todos los laureles en Brasil 2014, en donde salió como goleador y a los pocos días se convirtió en jugador del Real Madrid; posteriormente participó en Rusia 2018 y ahora en Estados Unidos, México y Canadá, en el que el seleccionado de Néstor Lorenzo quedó eliminado en octavos de final, tras perder en la definición por penaltis por un 4-3 frente a Suiza.

En este primer semestre del año el cucuteño hizo parte de la nómina de Minnesota de la MLS. Allí jugó poco y terminó afectado por algunas dolencias. Y ahora se tejen interrogantes sobre su futuro deportivo, aunque a la par de su carrera deportiva ha ido construyendo frentes de inversión más allá de los terrenos de juego.

Además de sus ingresos por sus contratos y los viáticos que devengó por estar en la cita orbital con Colombia, Rodríguez Rubio le sacó jugó al Mundial desde el plano publicitario y fue imagen de comerciales con marcas como Mercado Libre, Frutiño y junto a otros de los futbolistas del equipo de nuestro país estuvo presente con Cerveza Águila y Claro, entre otras.

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia. afp.

Aparte cuenta con un acuerdo con la multinacional de ropa deportiva New Balance, que lo dota de sus guayos y de implementación, desde los tiempos en los que estuvo en Sao Paulo, de Brasil.



¿Cuáles son los negocios de James Rodríguez?

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Hace algunos años, el volante de creación creó una marca de agua y bebidas, asesorado por personas de ese sector. Sin embargo, recientemente las noticias desde el lado empresarial cercanas a James están orientadas al sector del café, con sus locales 'Café dos Molinos', que funcionan en Bogotá, Medellín y Armenia. Junto a esto, hay una marca llamada: Café 10 by James Rodríguez, edición especial junto a la reconocida marca Juan Valdez.

Al frente de estos negocios están sus familiares y especialmente sus tíos Mario y Andrés Rubio, quienes incluso han estado cumpliendo el papel de empresarios en sus últimas contrataciones en diferentes clubes.

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A la par, se menciona que el ídolo colombiano cuenta con inversiones en el frente inmobiliario y en sectores del agro, en el departamento del Tolima. En mayo de 2025, Adriana Magali Matiz, gobernadora de dicho departamento, reconoció una altísima inversión del futbolista. Así dijo que "estamos acá en Tribox y yo quiero que le lleven un saludo muy especial por supuesto a James, que gracias por creer en la región, gracias por invertir en la región, no tenemos sino palabras de gratitud con él", dijo Matiz en un claro reconocimiento para el mediocampista de paso por Banfield, Mónaco, Porto, Real Madrid y Everton.