A Cristiano Ronaldo le hicieron el 'cajón' en Portugal; concepto de un hombre con mucho camerino

La participación de Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026 sigue generando debate en Europa. Aunque Portugal avanzó a los octavos de final tras superar la fase de grupos, su eliminación frente a España por 1-0 dejó múltiples cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y el papel del histórico goleador portugués. Ahora fue Youri Djorkaeff, campeón del mundo con Francia en 1998, quien lanzó una llamativa teoría sobre lo ocurrido con el delantero de 41 años.

Portugal integró el Grupo K junto a Colombia, RD Congo y Uzbekistán. El equipo dirigido por Roberto Martínez comenzó con un empate 1-1 frente a RD Congo, luego goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró la primera fase con un empate sin goles ante Colombia, resultados que le permitieron avanzar como segundo de la zona. Sin embargo, en los octavos de final quedó eliminado tras caer 1-0 ante España con un gol de Mikel Merino en los minutos finales del encuentro.

Tras ese desenlace, Djorkaeff fue muy crítico con la forma en la que Portugal utilizó a Cristiano Ronaldo durante el torneo. En declaraciones recogidas por 'RMC', el exfutbolista francés aseguró que el capitán luso nunca recibió el respaldo necesario de sus propios compañeros.

Según Djorkaeff, "Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones", una afirmación que ha generado un intenso debate sobre el funcionamiento colectivo del seleccionado portugués durante la Copa del Mundo.



Cristiano Ronaldo con Portugal AFP

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El campeón del mundo con Francia fue más allá y sostuvo que la responsabilidad también recae en el cuerpo técnico, al considerar que la presencia del máximo goleador de la historia de Portugal exige un planteamiento específico.

En ese sentido, afirmó: "Todos lo conocemos. Lleva jugando igual desde siempre. ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor".

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Las declaraciones llegan en medio de un ambiente de fuertes críticas hacia la selección portuguesa. Tras la eliminación, Roberto Martínez dejó el cargo como seleccionador y Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 fue el último de su carrera, aunque todavía no ha decidido si continuará vistiendo la camiseta de Portugal en otras competiciones internacionales.

Lo cierto es que Portugal ya piensa en el presente y el futuro y por eso anunció a Jorge Jesús como su nuevo entrenador.