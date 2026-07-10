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Gol Caracol  / ¿En dónde va a jugar Jhon Jáder Durán, en el segundo semestre de 2026, y qué hará Al Nassr?

¿En dónde va a jugar Jhon Jáder Durán, en el segundo semestre de 2026, y qué hará Al Nassr?

Medios de ese país afirman que Jhon Durán está a un paso de un grande, donde se reencontraría con dos colombianos. Al Nassr seguiría pagando gran parte de su sueldo.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de la Premier League de Rusia.
Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de la Premier League de Rusia.
Foto tomada del X de @fczenit_en

Todo indica que el delantero Jhon Jader Durán está a punto de finalizar sus vacaciones, luego de haber terminado la temporada con Zenit de San Petersburgo, y que el club no le alargara su préstamo, tras salir en medio de polémicas y problemas que tuvo en su estadía en los seis meses allí, según medios de Rusia.

El colombiano jugó solo seis partidos y anotó un gol en su paso por el gigante de ese país, y esto dio motivos para que su cesión de préstamo terminara según lo estipulado y todo apuntaba a que tendría que regresar a Al Naasar, dueño de su pase.

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Sin embargo, en los últimos días la prensa turca reveló que Galatasaray está interesado en adquirir al futbolista en condición de préstamo, siempre y cuando se logre definir el futuro del español Mauro Icardi.

"Mientras continúan las negociaciones entre Mauro Icardi y Galatasaray sin llegar a un acuerdo, Jhon Durán se mantiene a la expectativa. El delantero colombiano de 22 años espera noticias del club turco, luego de que Fenerbahçe rechazara su cesión", se leyó en la portada del diario 'Sabah'.

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"Galatasaray continúa intentando cerrar un acuerdo con Al-Nassr para concretar su fichaje. Si todo sale según lo previsto, Durán llegará cedido al conjunto de Estambul. El club turco asumiría el pago de un salario de 4 millones de euros, mientras que Al-Nassr cubriría el resto del sueldo".

"La TFF (Federación Turca de Fútbol) considera que la operación cumple con la normativa para jugadores nacidos en 2003, por lo que no habría inconvenientes para que el colombiano viaje a Estambul una vez se resuelvan los últimos detalles del traspaso".

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Cabe recordar que Jhon Durán ya jugó en la liga turca vistiendo los colores de Fenerbahce a mediados del 2025, luego de llegar cedido del Al Nassr, pero según la prensa de este país, también salió en medio de polémicas por actos de indisciplina, bajo rendimiento y desacuerdos con el cuerpo técnico.

Ahora, si todo resulta con Galatasaray, estaría pasando al eterno rival de los 'canarios amarillos' y compartiría vestuario con sus compatriotas Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla.

Jhon Durán reveló que será papá

En los últimos días el futbolista de 22 años sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre de una niña junto a su pareja Rosaura, esto mediante fotografía en su cuenta de Instagram en una celebración privada para revelar el genero de la bebé.

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