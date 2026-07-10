FCF pide a la Fiscalía judicializar a los implicados en amenazas a Jaminton Campaz, tras el Mundial

Aún con el paso de los días se siguen sintiendo ecos de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, después de caer 4-3 en la definición por penaltis con Suiza, el martes pasado. Los jugadores ya quedaron en vacaciones y ahora se habla de unas amenazas en contra de Jaminton Campaz, quien ingresó en el duelo con los europeos para reemplazar a Jhon Arias. El extremo tuvo una posibilidad clara de anotar, faltando poco para el final de la prórroga, y mandó el balón desviado.

Tras esa acción y en las últimas horas se conoció que Campaz ha sido atacado en redes sociales y amenazado, al igual que algunos de sus familiares cercanos.

El futbolista del registro de Rosario Central, de Argentina, escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram y aseguró que “el fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

Ante esas líneas, el 'Bicho' recibió palabras de apoyo de varios hombres del seleccionado colombiano, de compañeros en Argentina y de sus familiares cercanos.



Jaminton Campaz, extremo de la Selección Colombia, en su primer Mundial AFP

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Ahora, hace pocos minutos, la que se pronunció fue la Federación Colombiana de Fútbol, que se solidarizó con Jaminton Campaz y paralelamente, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue y judicialice a los responsables de los mensajes intimidatorios y lesivos en su contra.

Acá el comunicado de la FCF sobre el caso de Jaminton Campaz

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza. Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo.

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos.

La FCF reitera que las jugadoras y los jugadores que integran nuestras selecciones nacionales asumen el honor de vestir la camiseta de Colombia con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país.

Cada vez que ingresan al terreno de juego lo hacen con la convicción de entregar su máximo esfuerzo y con el único propósito de representar dignamente a la Nación y alcanzar el mejor resultado posible.

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El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia.Por ello, la Federación hace un llamado a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competencia deportiva jamás se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país.