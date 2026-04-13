Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia femenina vs. Chile, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, la Liga de Naciones

Selección Colombia femenina vs. Chile, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, la Liga de Naciones

La 'tricolor' volverá a la acción, este martes 14 de abril, enfrentando a la 'roja' en el estadio Pascual Guerrero, por la sexta jornada de la Liga de Naciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
Comparta en:
Selección Colombia femenina vs. Chile.
Selección Colombia femenina vs. Chile.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad