LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Cuándo es Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League y dónde verlo EN VIVO por TV

Cuándo es Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League y dónde verlo EN VIVO por TV

Real Madrid y Manchester City volverán a verse las caras en la Champions League; siendo la séptima vez que se enfrenten en una eliminatoria. Conozca cuándo será este serie por los octavos de final.

Por: EFE
Actualizado: 27 de feb, 2026
Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé y Erling Haaland, delanteros del Real Madrid y Manchester City, respectivamente.
Kylian Mbappé y Erling Haaland, delanteros del Real Madrid y Manchester City, respectivamente.
Fotos: AFP

