Cuándo es Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League y dónde verlo EN VIVO por TV

Tras eliminar al Benfica, Álvaro Arbeloa y Thibaut Courtois anticipaban un emparejamiento con el Manchester City en octavos de final. Con ironía. La realidad, un 50% de posibilidades antes de un sorteo que acabó cumpliendo la premonición madridista. Será la séptima vez que se vean las caras en una eliminatoria, con balance positivo del Real Madrid, con cuatro victorias.

La última, la pasada temporada, en la que el Real Madrid se impuso con claridad ante el Manchester City en la ronda previa a los octavos de final.

Eliminatoria en la que el francés Kylian Mbappé fue protagonista, por su gol en la ida y por los tres que marcó en la vuelta.

Manchester City y Real Madrid buscan un lugar en los octavos de final de la Champions League. Fotos: AFP

Importancia que no tuvo esta temporada, al perderse el partido ante el Manchester City por molestias físicas. Una baja que podría darse también en los octavos de final, que se disputarán el 10-11 de marzo la ida y el 17-18 la vuelta, ya que Mbappé arrastra molestias en la rodilla izquierda.



Sin periodo de vuelta establecido, aunque, eso sí, con el objetivo de poder estar disponible para una de las grandes citas de la temporada, una eliminatoria de altura ante el Manchester City que los integrantes del Real Madrid veían venir.

Publicidad

Habitual pregunta tras pasar de ronda sobre preferencia respecto al rival, que normalmente se responde con evasivas; pero Arbeloa y Courtois se ‘resignaron’ a tener al Manchester City como rival.

“¿Guardiola en octavos? El que venga, da igual, van a ser muy complicados y no tenemos ninguna predilección. El objetivo era estar en el bombo. Enfrentarse al City se ha convertido en habitual tras seis años seguidos, seguro que nos vuelve a tocar, pero da igual porque será una eliminatoria complicadísima con la vuelta fuera de casa”, señaló Arbeloa en rueda de prensa.

Publicidad

“Ya sabes que mañana o pasado saldrá el City (ríe). Espero que podamos cambiar. Es un rival duro, están bien en la Liga portuguesa. Llevamos muchos años jugando contra el City, parece el partido soñado de la lotería y esperemos que no sea así”, dijo Courtois.

Predicción que se acabó cumpliendo y ambos equipos vivirán su 16º y 17º enfrentamiento en la Liga de Campeones. Todos, menos dos -en 2012- desde la temporada 2015-2016; solo en una temporada de las últimas siete no se han visto las caras; y en esta ocasión lo harán el máximo posible: tres.

Un duelo que contará con un cambio importante respecto al de la fase Liga. En el banquillo del Real Madrid estará Álvaro Arbeloa y no Xabi Alonso, tras su marcha en enero.



¿Cuándo es Real Madrid vs. Manchester City por los octavos de final de la Champions League y dónde verlo EN VIVO por TV?

Partido de ida



Día: martes 10 de marzo del 2026.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: por definir.

TV: Espn y Disney+ Premium

Partido de vuelta



Día: martes 17 de marzo del 2026.

Estadio: Etihad Stadium

Hora: por definir.

TV: Espn y Disney+ Premium

Así está el histórico de enfrentamientos entre Real Madrid y Manchester City.

2025/2026 - Fase Liga



Real Madrid 1-2 Manchester City

2024/25 – Ronda previa a octavos de final



Real Madrid 3-1 Manchester City

Manchester City 2-3 Real Madrid

Clasificado: Real Madrid

2023/24 – Cuartos de final



Real Madrid 3-3 Manchester City

Manchester City 1-1 Real Madrid (Real Madrid gana 4-3 en penaltis)

Clasificado: Real Madrid

2022/23 – Semifinales



Real Madrid 1-1 Manchester City

Manchester City 4-0 Real Madrid

Clasificado: Manchester City

2021/22 – Semifinales



Manchester City 4-3 Real Madrid

Real Madrid 3-1 Manchester City (prórroga)

Clasificado: Real Madrid

2019/20 – Octavos de final



Real Madrid 1-2 Manchester City

Manchester City 2-1 Real Madrid

Clasificado: Manchester City

2015/16 – Semifinales



Manchester City 0-0 Real Madrid

Real Madrid 1-0 Manchester City

Clasificado: Real Madrid

2012/13 – Fase de grupos (Grupo D)

