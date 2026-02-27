Síguenos en:
Ojo, Neymar; "Ancelotti no convocará en Brasil por nombre, es una persona muy seria"

Ojo, Neymar; "Ancelotti no convocará en Brasil por nombre, es una persona muy seria"

El debate el Brasil sigue abierto en cuanto al listado final para el Mundial 2026, con el nombre de Neymar como una de las grandes dudas.

Por: AFP
Actualizado: 27 de feb, 2026
Neymar espera estar en la lista de Brasil para el Mundial 2026.
