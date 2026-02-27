Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi y una accidentada visita con Inter Miami a Puerto Rico; le pegaron su susto

Lionel Messi y una accidentada visita con Inter Miami a Puerto Rico; le pegaron su susto

El astro argentino vivió un sobresalto en medio del compromiso de fogueo contra Independiente del Valle; todo quedó captado en video. ¡Acá lo que pasó con Lionel Messi!

Por: EFE
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, figura del Inter Miami.
Lionel Messi, figura del Inter Miami.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad