Borussia Dortmund vs. Bayern: hora y dónde ver EN VIVO por TV el clásico de Bundesliga con Luis Díaz

El 'klassiker' entre Borussia Dortmund (segundo, 52 puntos) y el Bayern Múnich (primero, 60 puntos), los dos mastodontes del fútbol alemán, este sábado en la 24ª fecha, se presenta como la última oportunidad para los locales de aferrarse a sus opciones de título en la Bundesliga. En los 'bávaros' se espera la titularidad de Luis Díaz.

Todo lo que no sea que los tres puntos se queden en el Westfalenstadion (Signal Iduna Park) pondría casi en bandeja un 35º título de liga alemana para el Bayern, que a falta de once fechas aventaja en ocho puntos al equipo de la cuenca del Ruhr.

Así llegan los equipos al clásico de Alemania

Luis Díaz espera figurar en el clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. Getty

Después de un final de enero dubitativo (derrota frente a Augsburgo 2-1, empate en Hamburgo 2-2), los hombres de Vincent Kompany han vuelto a engrasar el rodillo compresor con tres victorias consecutivas.



Aunque los 'negriamarillos' de Niko Kovac aprovecharon los dos pasos en falso de los muniqueses para reducir la desventaja de 11 a 6 puntos, el hueco se amplió a 8 puntos después del empate arrancado in extremis la semana pasada en Leipzig.

En Bundesliga, el BVB sólo ha perdido un partido, precisamente en la ida en Múnich (2-1), pero ya sólo le queda el campeonato doméstico para salvar la temporada después de su eliminación en Liga de Campeones el miércoles, con una dolorosa e inesperada derrota en Bérgamo ante Atalanta (4-1; 4-3 en el global de la eliminatoria).



Opiniones de los protagonistas

"Espero que el Dortmund presione, mantenga el partido abierto con mucha energía; son capaces de eso, tienen la capacidad de presionar mucho, pero no sé si eso decidirá el partido mañana (sábado). Desde nuestra perspectiva, está más claro; definitivamente lo daremos todo, lo puedo decir ahora mismo. Todo lo demás depende del rival, ya sea que se retraigan defensivamente o ataquen. Sabemos cuáles serán nuestras prioridades, Jugamos contra un equipo de primer nivel, no lo tendremos fácil", expresó Kompany, DT del Bayern, en rueda de prensa.

El timonel belga agregó: "Es un clásico, tiene su importancia, en los momentos clave, debemos darle la talla. Creo que eso es bueno. Es importante para la Bundesliga que se convierta en un partido de élite; los equipos no deben tener miedo, pero necesitamos equipos que digan: 'Quiero ganarle al Dortmund', Y el Dortmund debería pensar igual; por eso es tan importante, así debe ser".



Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el clásico de Bundesliga con Luis Díaz

Día: sábado 28 de febrero del 2026.

sábado 28 de febrero del 2026. Hora: 12:30 de la tarde (hora de Colombia).

12:30 de la tarde (hora de Colombia). Campeonato: Bundesliga

Bundesliga Estadio: Signal Iduna Park).

Signal Iduna Park). Árbitro: Sven Jablonski.

Sven Jablonski. TV: Espn y Disney+ Premium.

Espn y Disney+ Premium. ONLINE: ww.golcaracol.com