"Es curioso que todas las temporadas estemos jugando contra Manchester City en la Champions"

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, señaló este viernes, tras conocerse los emparejamientos de los octavos de la Champions League, que le resultaba "curioso" que el conjunto blanco haya quedado emparejado con el Manchester City por quinto año consecutivo.

"Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra ellos. Creo que ya son 5 temporadas seguidas jugando contra el Manchester City, por lo tanto nos conocemos muy bien. Tienen una gran plantilla y eso le da muchas opciones. El primer partido es en el Bernabéu y eso nos obliga a conseguir un buen resultado que nos permita defenderlo en Manchester", declaró el exjugador del Real Madrid en una entrevista con 'Movistar', tras el sorteo celebrado en la sede la UEFA en Nyon (Suiza).

Real Madrid vs Manchester City Foto: AFP

Butragueño también puso de relieve el gran espectáculo al que nos tiene acostumbrados este clásico europeo: "Siempre que jugamos con ellos son partidos de fútbol ofensivo, normalmente con bastantes goles. Yo creo que es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo".



Butragueño también ha hablado sobre las lesiones, una de las tareas pendientes del conjunto merengue en este tramo de la temporada, y ha dicho al respecto que confía en que los jugadores efectados "estén en condiciones para la eliminatoria" porque van a necesitar "a todos, dada la exigencia del rival".

Por último, se mostró ilusionado con la eliminatoria ya que esta competición, ha resaltado, "significa mucho" para el Real Madrid y se ha mostrado confiado en la capacidad de la plantilla para "responder a la exigencia".



¿Cuándo se jugará la serie Real Madrid vs. Manchester City por los octavos de final de la Champions League?

El Real Madrid fue el primer emparejado del día y se enfrentará al Manchester City en el Bernabéu el 10 y 11 de marzo durante la ida de la eliminatoria, mientras que visitará el Etihad Stadium de Manchester para la segunda manga de los octavos de final de la Liga de Campeones el 17 o 18 del mismo mes.