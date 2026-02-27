Síguenos en:
Gol Caracol  / "Es curioso que todas las temporadas estemos jugando contra Manchester City en la Champions"

"Es curioso que todas las temporadas estemos jugando contra Manchester City en la Champions"

Desde el Real Madrid reaccionaron sobre un nuevo enfrentamiento contra Manchester City, tras el sorteo de los octavos de final. Este duelo se está volviendo un clásico.

Por: EFE
Actualizado: 27 de feb, 2026
Real Madrid y Manchester City volverán a enfrentarse en la Champions League.
Real Madrid y Manchester City volverán a enfrentarse en la Champions League.
AFP.

