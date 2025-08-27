Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuándo y cómo ver por TV el sorteo de Champions? Tendrá a varios colombianos

¿Cuándo y cómo ver por TV el sorteo de Champions? Tendrá a varios colombianos

La ceremonia celebrada por UEFA se efectuará de manera conjunta con el sorteo de los cuadros principales de 2 torneos más: Europa League y Conference League.

Richard Ríos, uno de los colombianos pendientes del sorteo de Champions; cuándo es y cómo verlo por TV.
Richard Ríos, uno de los colombianos presentes en Champions.
Foto: Benfica.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 27, 2025 05:20 p. m.