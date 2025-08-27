¿Cuándo y cómo ver por TV el sorteo de Champions? Tendrá a varios colombianos

El sorteo de la Champions League se escenificará en el Forum Grimaldi de Mónaco con los 36 mejores equipos de Europa tras la clasificación de Qarabag, Brujas, Copenhague y Benfica, los últimos 4 que garantizaron su presencia en el certamen.

Después de 4 series de eliminatorias a doble partido, que comenzaron el 8 de julio y finalizaron el 27 de agosto, los conjuntos conocerán a sus rivales para la fase de grupos que arrancará el 16 de septiembre.

La final del torneo será el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría.

El país con más equipos clasificados es Inglaterra, con 6; seguido de España con 5; e Italia y Alemania, con 4 cada uno. Un escalón por debajo está Francia, con 3, y más atrás siguen Bélgica, Portugal y Países Bajos, todos con 2.

Publicidad

Los calendarios con las fechas y horarios de los partidos se elaborarán posteriormente y se comunicarán el sábado 30 de agosto, confirmó la Uefa.



Hora, TV, equipos y colombianos para sorteo de Champions

El evento se llevará a cabo el jueves 28 de agosto en Mónaco a las 11:00 de la mañana, hora colombiana, se podrá ver por la señal ‘online’ de la Uefa y tendrá a los siguientes equipos, varios con futbolistas ‘cafeteros’ en sus filas:

⦁ Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea﻿, Tottenham y Newcastle.

⦁ España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao y Villarreal.

⦁ Italia: Napoli, Inter, Atalanta y Juventus (Juan D. Cabal).﻿

⦁ Alemania: Bayern Múnich (Luis Díaz), Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund.

⦁ Francia: Paris Saint-Germain, Marseille y Mónaco.

⦁ Países Bajos: PSV y Ajax.

⦁ Portugal: Sporting Lisboa (Luis Suárez) y Benfica (Richard Ríos).

⦁ Bélgica: Union Saint-Gilloise y Brujas.

⦁ Turquía: Galatasaray (Dàvinson Sánchez y Carlos Cuesta).

⦁ República Checa: Slavia Praga.

⦁ Grecia: Olympiacos.

⦁ Noruega: Bodø/Glimt.

⦁ Kazajistán: Kairat Almaty.

⦁ Chipre: Pafos.

⦁ Azerbaiyán: Qarabag.

⦁ Dinamarca: Copenhague.