Mourinho había explotado antes de eliminación en Champions con ninguneada a Jhon Jáder Durán

Mourinho había explotado antes de eliminación en Champions con ninguneada a Jhon Jáder Durán

El director técnico del Fenerbahce de Turquía se había anticipado al duro golpe en el torneo continental con declaraciones nada amables en contra de su propio equipo.

Jhon Jáder Durán, ninguneado por José Mourinho en Fenerbahce.jpg
Jhon Jáder Durán, ninguneado por José Mourinho.
Fotos: Fenerbahce.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 27, 2025 04:43 p. m.