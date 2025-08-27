Mourinho había explotado antes de eliminación en Champions con ninguneada a Jhon Jáder Durán

Fenerbahce quedó afuera de la Champions League luego de caer 1-0 en condición de visitante contra el Benfica de Portugal en el partido de vuelta de la última fase previa del certamen, pues en la contienda de ida se había registrado empate 0-0.

El resultado de la confrontación era intuido por José Mourinho, que no se guardó nada antes de la misma, cuando atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial del compromiso.

El popular ‘Mou’ se quejó de la conformación de su plantel, pasando por encima del colombiano Jhon Jáder Durán, que llegó recientemente a su nómina como una gran estrella.

De hecho, el estratega lusitano dejó a Durán en la banca de suplentes hasta el minuto 65, cuando optó por enviarlo a la cancha. Sin embargo, el cotejo ya estaba perdido y el paisa no logró hacer mayor cosa.

Entre tanto, por el Benfica, que se instaló en el cuadro principal de la competencia europea, estuvo de principio a fin el volante de marca Richard Ríos, que se ganó el puesto en el onceno principal desde que llegó.



Mourinho se quejó del Fenerbahce y ninguneó a Jhon Jáder Durán

El timonel se dirigió ante los representantes de la prensa dando a entender que la eliminación era inminente y por ello les disparó a los dirigentes de su institución.

“El club no hizo ningún esfuerzo extra en el mercado”, apuntó para dar a entender que los refuerzos que llegaron no le sirvieron, entre ellos, Jhon Jáder Durán.

Y complementó indicando que con lo que tenía era difícil competir en Champions: “Si fuera el principal objetivo, algo habría pasado con los fichajes en las últimas semanas”.

En consecuencia, Fenerbahce ahora deberá afrontar la Europa League, certamen que seguramente será una de sus principales metas en la presente temporada.