Benfica y Richard Ríos le quitaron la oportunidad de la Champions a Jhon Durán y Fenerbahçe

Este miércoles 27 de agosto, Benfica recibió al Fenerbahçe por la vuelta de los 'play-offs' de la Champions League. El estadio Da Luz recibió este importante duelo para definir al club clasificado a la fase de ligas del máximo torneo de clubes de Europa. Finalmente, las 'águilas', con Richard Ríos, se quedaron con el lugar al ganar la serie por marcador de 1-0 a los 'canarios amarillos'.

En el conjunto portugués fue titular Ríos Montoya y cumplió con sus funciones en la mitad del campo. Mientras que Durán fue suplente en el cuadro turco y para la segunda parte, al minuto 65. El exjugador del Al Nassr en una acción del partido, le terminó por propinar un duro codazo a su compatriota y compañero de la Selección Colombia, al punto de dejarlo tirado en el césped de juego muy adolorido.

Para la fortuna de todos en Benfica, el '20' pudo continuar ayudando a su equipo a mantener el orden en la parte medular. En el caso de Jhon Durán, el '10' de los 'canarios amarillos' tuvo poca participación en el frente de ataque y en una de las últimas acciones prendió las alarmas al quejarse de un golpe en la parte posterior de su pierna derecha.

Acción de juego entre Benfica y Fenerbahçe por los 'play-offs' de la Champions League. AFP

El único gol del compromiso para el conjunto portugués llegó sobre el minuto 35 y fue obra de Kerem Aktürkoğlu para toda la euforia de los hinchas locales presentes en el estadio Da Luz. Los dirigidos por Bruno Lage dominaron gran parte del encuentro y le dejaron pocas opciones a sus rivales de cara a la portería rival.

También hay que indicar que Fenerbahçe quedó con 10 hombres en cancha y todo tras la doble amarilla a Anderson Talisca, al minuto 82, lo que les hizo más difícil a la hora de ir en busca de igualar el marcador.

Richard Ríos en partido con Benfica en la Liga de Portugal. Instagram oficial del Benfica

Así fue el partido de Richard Ríos desde los números:

En los 90 minutos, el oriundo de Vegachí tuvo dos disparos al arco, cinco recuperaciones de balón, un despeje y un total de 68 toques a la pelota. Además, ganó ocho duelos de los once que disputó en el partido y tuvo una precisión en los pases del 81 por ciento. Su puntuación fue 7.6, según los números proporcionados por 'Sofascore'.

Richard Ríos y sus números en Benfica vs Fenerbahçe. Sofascore

Los números de Jhon Durán en Benfica vs. Fenerbahçe:

En el caso del delantero del elenco turco, obtuvo un 6.1 de calificación en los 25 minutos que jugó. Tuvo un par de pases precisos, cometió una falta y perdió la posesión del balón en una oportunidad.