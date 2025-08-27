Publicidad

Benfica y Richard Ríos le quitaron la oportunidad de la Champions a Jhon Durán y Fenerbahçe

Benfica se impuso 1-0 al Fenerbahçe y con ello logró un cupo a la fase de la liga de la Champions League. Richard Ríos fue titular y Jhon Durán ingresó en la segunda parte.

Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 27, 2025 04:42 p. m.