¿Cuánto le falta a Cristiano Ronaldo para llegar al gol 1.000?; respondió a doblete de Messi

Más allá de la goleada, clara e inobjetable, de la Selección de Portugal sobre Armenia por un 0-5, de lo que aún se habla en los medios europeos es del doblete anotado por Cristiano Ronaldo, quien embocóel balón en el arco rival a los minutos 21 y 46 minutos en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan.

Y es que con esa nueva positiva actuación y puntería, el astro portugués sigue aumentando sus cuentas en su registro personal, llegando a la cifra de 942 goles y acercándose aún más a su meta de llegar al millar de anotaciones en su carrera deportiva, su principal objetivo a los 40 años.

"El '7' busca un récord como el máximo goleador en el fútbol internacional masculino y se confirma juego a juego su inquebrantable fe para seguir estableciendo más hitos antes de que su ilustre carrera llegue a su fin", destacó el diario 'La Nación'.

Con el buen momento deportivo, ahora para Cristiano Ronaldo lo que sigue es otro compromiso con el seleccionado luso, este martes 9 de septiembre al enfrentar a Hungría, duelo en el comandará a su país.

Hay que apuntar que para el famoso CR7 también se viene una temporada plagada de partidos con Al Nassr, con el que recientemente renovó su contrato y del que es el principal referente en la zona ofensiva.

¿Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con sus selecciones?

Lionel Messi acumula 114 goles oficiales con Argentina, mientras que Cristiano Ronaldo registra 138 anotaciones. Dicha cifra reflotó en las últimas horas, como quiera que la estrella de la ciudad de Rosario, también se apuntó con doblete el jueves pasado en el 3-0 de la albiceleste sobre Venezuela, en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Cristiano Ronaldo y el conmovedor llanto de un niño

Antes de Armenia vs. Portugal y en los actos protocolarios, un niño que salió de la mano de Cristiano a la cancha entró en llanto, en un video que le dio la vuelta al mundo. Y precisamente de esto, dejó un mensaje el portugués en su cuenta de Instagram. "Ayer hice un nuevo amigo. Agradezco el cariño y el apoyo diarios, ¡y espero que todos puedan alcanzar sus sueños!", publicó CR7.