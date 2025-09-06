Figura de la Selección Colombia busca fotógrafo que se le perdió en la cancha del Metropolitano

Mientras unos sigues enviando mensajes de festejos y celebración por la clasificación a la Copa del Mundo 2026, en la Selección Colombia hubo alguien que, tras la victoria contra Bolivia, se le perdió un fotógrafo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Se trata de Santiago Arias, uno de los principales protagonistas en este conjunto ‘cafetero’, que, a falta todavía del partido con Venezuela, ya aseguró su presencia en el certamen mundialista del próximo año.

Y es que, a través de las redes sociales, la esposa de Arias, Karin Jiménez, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram donde pidió ayuda para encontrar a fotógrafo que les había tomado varias fotografías en aquel festejo.

“¡Buenos días! Estamos buscando al fotógrafo que nos tomó unas fotos en la cancha con Santi, con los niños y conmigo, pero no lo encontramos. Ayuda, ¡queremos esas fotos!”, dijo la esposa de Santiago Arias en sus redes sociales.

Mensaje de Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias; jugador de la Selección Colombia. Foto: Instagram de karinjimenez91.

Publicidad

Evidentemente, esto generó gran reacción en las redes sociales, donde todos han preguntado por el fotógrafo para que aparezca y se contacte con la familia de Santiago Arias.



¡Un festejo por lo alto, pero con los pies en la tierra!

Después del triunfo contra Bolivia, Santiago Arias habló para los medios de comunicación presentes en el Metropolitano; uno de ellos fue ‘Blu Radio’, en donde se mostró contento y orgulloso por todo lo logrado.

“Obviamente, es un orgullo que mi familia pueda vivir estos momentos conmigo, creo que es algo único como futbolista, es todo lo que uno sueña desde pequeño y eso siempre trato de inculcárselo a mis hijos, que sean ganadores, que sean triunfadores y que luchen por sus sueños”, indicó de entrada el lateral bogotano.

Publicidad

Sumado a eso, ‘Santi’ enfatizó en que, a pesar de que se visualiza en el Mundial, debe seguir trabajando fuerte para ganarse el puesto: “Aquí hay que dejarlo todo, este es el país de nosotros, lo llevamos en el corazón, siempre vamos a darla toda por nuestra gente, por nuestro pueblo y feliz por este nuevo Mundial”.

“Es un orgullo seguir representando al país; sé que ninguno tiene el puesto asegurado así que lucharemos por eso, si llegamos sería excelente y si no, entonces estaremos para apoyar. Lo más importante es que todos somos colombianos”, concluyó Arias.

