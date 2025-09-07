El regalo que recibió James Rodríguez en concentración de Selección Colombia; "es insignia"

A horas de emprender vuelo hacia territorio venezolano, para disputar el último encuentro de las jornadas clasificatorias; a la concentración de la Selección Colombia llegó una visita especial, que le llevó regalo sorpresa a James Rodríguez.

Y es que, luego del partidazo que se jugó contra Bolivia el pasado jueves, en el que hasta anotó gol, la Conmebol llegó al lugar donde actualmente se está concentrada la ‘tricolor’, para llevarle un emotivo detalle al cucuteño.

Se trata de un retrato, en el que James está festejando un gol con su característica celebración, pero Luis Díaz llega por detrás, haciendo como si le estuviera poniendo la corona, dejando claro quién es el rey o dueño del trono en el combinado ‘cafetero’.

Esta imagen se volvió viral hace más de un año, durante la Copa América del 2024, en la que la Selección Colombia salió subcampeona. Y es que, luego de la goleada por 5-0 frente a Panamá, en la que justamente el ‘10’ anotó y asistió, se hizo viral la imagen del guajiro con el tema de la corona.

“Te queremos entregar este presente del festejo con ‘Lucho’ Díaz. ¿Qué representa para ti este festejo?”, fueron las palabras del delegado de la Conmebol, encargado de entregarle el regalo al colombiano, quien se mostró feliz y emocionado por este presente.

“Siento felicidad; ese festejo lo hago ya hace muchos años y bueno, creo que es insignia mía”, dijo entre sonrisas James Rodríguez, haciendo énfasis en la celebración de las manos abiertas y mirando hacia la tribuna.

Esta celebración la lleva haciendo desde mucho antes de ser figura en la Copa del Mundo 2014, que, por demás situaciones se viralizó por Jude Bellingham, quien también hace este gesto cada que marca gol. No obstante, el festejo data a varios años atrás, con el cucuteño como protagonismo.



¿Llegó el final de James con Colombia?

Aunque por estos días todo es festejo y alegría, después de haber sellado la clasificación a la Copa del Mundo del próximo año; hay una imagen que ha generado gran revuelo en las redes sociales, con el '10' como protagonista.

Y es que, el futbolista cucuteño, después de haber vencido por 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano, espero a que todos se fueran del escenario deportivo, para salir al campo y, así como hizo Iniesta en su despedida con el Barcelona FC; James se tiró al césped descalzo, quedándose varios minutos mirando las gradas, la cancha y todo el panorama.

Respecto a lo que se ha hablado últimamente sobre cuándo será su retiro de la Selección Colombia, esta imagen ha dado para pensar muchas cosas. Y aunque no es un tema confirmado, sí se está hablando mucho sobre el futuro del cucuteño en la 'tricolor'.