Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / El regalo que recibió James Rodríguez en concentración de Selección Colombia; "es insignia"

El regalo que recibió James Rodríguez en concentración de Selección Colombia; "es insignia"

El '10' fue sorprendido en la concentración de la Selección Colombia, con sorpresivo regalo que le sacó más de una sonrisa al cucuteño. ¿De qué se trata?