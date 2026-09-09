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Gol Caracol  / ¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los mil?; hoy marcó en Al Nassr vs. Abha

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los mil?; hoy marcó en Al Nassr vs. Abha

Este miércoles, Al Nassr venció 2-1 al Abha con gol incluido de Cristiano Ronaldo, quien cada vez está más cerca de completar las mil anotaciones en su carrera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Cristiano Ronaldo, figura de Al Nassr.
Cristiano Ronaldo, figura de Al Nassr.
AFP.

Este miércoles, Al-Nassr venció 2-1 al Abha, por la fecha 6 de la Liga de Arabia Saudita, con gol de Cristiano Ronaldo. El astro portugués abrió la cuenta en la primera parte y encaminó la quinta victoria en lo que va del campeonato.

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Ronaldo ya acumula tres anotaciones en la Saudi Pro League. De momento le marcó a Al Riyadh, Al Taawoun y a Abha.

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¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los mil?

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Cristiano, que jugó los 90 minutos, hizo el primer gol de su equipo en la victoria del cuadro del australiano Ange Postecoglou. Además, eleva su cosecha de goles a 979 a lo largo de su carrera. Está a 21 anotaciones de su objetivo personal, en especial tras mencionar que esta sería su última temporada como futbolista profesional.

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El Al Nassr consiguió ponerse en ventaja a los 22 minutos con un golazo de cabeza de 'El Bicho', tras un gran centro de Angelo en un tiro de esquina. En la segunda mitad, a los 58 minutos, apareció Abdullah Al-Hamdan que hizo el 2-0. Fue en un disparo dentro del área, aprovechando un rebote que dio la defensa rival.

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Con esta victoria, Al Nassr se ubicó segundo en la tabla de posiciones con los mismos 15 puntos de Al Hilal, el líder.

Vea acá el gol de Cristiano Ronaldo HOY en Al Nassr 2-1 Abha:

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