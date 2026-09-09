Así fue el gol de Luis Javier Suárez en Sporting vs Galatasaray; la provocó y la ejecutó

Sporting Lisboa le dio vuelta al marcador al minuto 57, de la mano del atacante colombiano Luis Javier Suárez, quien provocó un penalti tras una falta dentro del área de Ismail Jakobs.

Tras la revisión del VAR se confirmó la infracción, el propio delantero samario tomó la pelota y remató de buena manera para el 2-1 parcial en el marcador contra el Galatasaray, en la fecha 1 de la fase liga de la Champions League.

Suárez fue protagonista en este partido también por una tarjeta amarilla por protestarle al árbitro, tras un duro encuentro con su compatriota, Dávinson Sánchez.

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Acá el gol de Luis Javier Suárez en Sporting vs Galatasaray por Champions League: