Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez se sacaron chispas; ¿hubo codazo en la cara?

En el partido de este miércoles en Champions League entre Sporting Lisboa y Galatasaray, por la fecha 1 de la fase liga, hubo presencia de dos futbolistas colombianos: Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez, quienes se sacaron chispas en el compromiso.

En redes sociales no pasaron desapercibidas dos disputas que tuvieron ambos jugadores 'cafeteros', en especial una en la que el defensor del equipo turco le pegó un manotazo en la cara al delantero de los portugueses.

Luis Javier Suárez protestó dicha agresión de Dávinson Sánchez, pero le sacaron fue tarjeta amarilla a él, ante la airada queja en contra del árbitro.

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Acá el video de la disputa entre Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez: