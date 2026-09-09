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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez se sacaron chispas; ¿hubo codazo en la cara?

Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez se sacaron chispas; ¿hubo codazo en la cara?

Los dos futbolistas colombianos se enfrentaron este miércoles en Champions League, en el partido entre Sporting Lisboa y Galatasaray, y tuvieron un cruce que fue viral en redes sociales.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Luis Javier Suárez Dávinson Sánchez Sporting vs Galatasaray
Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez en Sporting vs Galatasaray
AFP

En el partido de este miércoles en Champions League entre Sporting Lisboa y Galatasaray, por la fecha 1 de la fase liga, hubo presencia de dos futbolistas colombianos: Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez, quienes se sacaron chispas en el compromiso.

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En redes sociales no pasaron desapercibidas dos disputas que tuvieron ambos jugadores 'cafeteros', en especial una en la que el defensor del equipo turco le pegó un manotazo en la cara al delantero de los portugueses.

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Luis Javier Suárez protestó dicha agresión de Dávinson Sánchez, pero le sacaron fue tarjeta amarilla a él, ante la airada queja en contra del árbitro.

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Acá el video de la disputa entre Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez:

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