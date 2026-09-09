Colombia vs Portugal, EN VIVO HOY; hora y dónde ver el Mundial femenino Sub-20

La Selección Colombia afronta este jueves 10 de septiembre un nuevo desafío en el Mundial femenino Sub-20. El combinado nacional se mide con Portugal, en un partido que será clave dentro de su camino en certamen, que se lleva a cabo en Polonia.
Las dirigidas por Carlos Paniagua llegan a este compromiso con el objetivo de seguir avanzando en el certamen y buscar un resultado positivo frente a un seleccionado europeo que también quiere hacerse fuerte en la competencia.
El partido entre Colombia y Portugal se disputará este jueves 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia), y los aficionados podrán seguir todas las emociones del encuentro a través de Gol Caracol y DITU.
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¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal en el Mundial femenino Sub-20?
Día: jueves 10 de septiembre de 2026.
Hora: 11:00 a.m. (hora de Colombia).
Estadio: Municipal Władysław Król
Ciudad: Lodz, Polonia.
Jornada: fecha 2 del grupo E.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
Tabla de posiciones del grupo E del Mundial femenino Sub-20
1. Colombia - 3 pts. (+2)
2. Corea del Norte - 3 pts. (+2)
3. Costa Rica - 0 pts. (-2)
4. Portugal - 0 pts. (-2)
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Resultados del grupo E del Mundial femenino Sub-20
Fecha 1
- Corta Rica 1-3 Colombia
- Corea del Norte 2-0 Portugal
¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Portugal?
El partido de la Selección Colombia femenina Sub-20 contra Portugal podrá verse EN VIVO por la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y DITU, en este link: https://ditu.caracoltv.com/
Además, en Gol Caracol se podrá encontrar toda la información relacionada con el encuentro, incluyendo la previa, las principales noticias de la ‘tricolor’ y el seguimiento de lo que ocurra durante el partido.
Colombia busca continuar dejando en alto el nombre del país en el Mundial femenino Sub-20 y tendrá frente a Portugal una nueva prueba en el torneo.
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