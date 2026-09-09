Colombia vs Portugal, EN VIVO HOY; hora y dónde ver el Mundial femenino Sub-20

La Selección Colombia afronta este jueves 10 de septiembre un nuevo desafío en el Mundial femenino Sub-20. El combinado nacional se mide con Portugal, en un partido que será clave dentro de su camino en certamen, que se lleva a cabo en Polonia.

Las dirigidas por Carlos Paniagua llegan a este compromiso con el objetivo de seguir avanzando en el certamen y buscar un resultado positivo frente a un seleccionado europeo que también quiere hacerse fuerte en la competencia.

El partido entre Colombia y Portugal se disputará este jueves 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia), y los aficionados podrán seguir todas las emociones del encuentro a través de Gol Caracol y DITU.

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¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal en el Mundial femenino Sub-20?

Día: jueves 10 de septiembre de 2026.

Hora: 11:00 a.m. (hora de Colombia).

Estadio: Municipal Władysław Król

Ciudad: Lodz, Polonia.

Jornada: fecha 2 del grupo E.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).



Así fue la formación de la Selección Colombia femenina contra Costa Rica en el Mundial Sub-20 2026. Foto: Getty Imágenes

Tabla de posiciones del grupo E del Mundial femenino Sub-20

1. Colombia - 3 pts. (+2)

2. Corea del Norte - 3 pts. (+2)

3. Costa Rica - 0 pts. (-2)

4. Portugal - 0 pts. (-2)

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Resultados del grupo E del Mundial femenino Sub-20

Fecha 1



Corta Rica 1-3 Colombia

Corea del Norte 2-0 Portugal

Carlos Paniagua, entrenador de la Selección Colombia femenina juvenil, da indicaciones en un partido AFP

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Portugal?

El partido de la Selección Colombia femenina Sub-20 contra Portugal podrá verse EN VIVO por la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y DITU, en este link: https://ditu.caracoltv.com/

Además, en Gol Caracol se podrá encontrar toda la información relacionada con el encuentro, incluyendo la previa, las principales noticias de la ‘tricolor’ y el seguimiento de lo que ocurra durante el partido.

Colombia busca continuar dejando en alto el nombre del país en el Mundial femenino Sub-20 y tendrá frente a Portugal una nueva prueba en el torneo.