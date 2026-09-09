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Gol Caracol  / Carlos Ancelotti no se hizo esperar más; anunció convocados de Brasil para duelos de fogueo

Carlos Ancelotti no se hizo esperar más; anunció convocados de Brasil para duelos de fogueo

El estratega italiano dio a conocer el listado de futbolistas convocados para los duelos de la 'canarinha', que enfrentará a Australia, en doble turno, y también a India.

Por: AFP
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Celebración de Brasil
Celebración de Brasil
afp

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, cumplió su promesa de renovación e incluyó a ocho novatos en la lista de 26 convocados para los partidos amistosos que Brasil disputará en septiembre y octubre contra Australia e India, en su primera convocatoria tras la prematura eliminación del Mundial 2026.

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Entre los que disputaron el Mundial, continúan Vinícius Junior, Endrick, Raphinha y el defensa Marquinhos; mientras que llamó a Estêvão, que se perdió el Mundial por lesión, y a João Pedro, del Chelsea, a quien dejó fuera de la competición por decisión técnica.

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Ancelotti afirmó que su prioridad es "darle oportunidad a los jóvenes que pueden estar en el próximo Mundial", por lo que convocó a 16 jugadores que no disputaron el Mundial 2026, entre ellos los ocho novatos.

Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior, en la Selección Brasil, durante el Mundial 2026
Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior, en la Selección Brasil, durante el Mundial 2026
AFP

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"Es una lista muy equilibrada, con jugadores que estuvieron en el Mundial, que creo que serán importantes en el próximo ciclo, y con jóvenes con edad y calidad para representar el futuro de la selección", afirmó el entrenador.

El técnico destacó igualmente que varios de los convocados tienen edad para ser convocados para los próximos Juegos Olímpicos y que está trabajando junto con la comisión técnica de la selección sub-21, ya que muchos de esos jóvenes podrán estar en el próximo Mundial.

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Los novatos son los porteros Pedro Morisco y Otávio; los defensas Arthur Dias, Jair, Mateuzinho, Mauro Jr y Vitor Reis, del Manchester City.

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El seleccionador aclaró que jugadores con 34 o 35 años no tienen cupo en la selección, a no ser de que se estén destacando extraordinariamente, por no tener edad ideal para disputar el Mundial.

Entre los veteranos que se sabía que no volverían a la selección destacan Casemiro (34 años), Neymar (34 años) y el centrocampista Fabinho (32 años).

Esta fue la primera convocatoria de Ancelotti tras la prematura eliminación de Brasil del Mundial de 2026, en junio pasado, al caer por 2-1 ante Noruega en octavos de final.

La Canarinha se enfrentará en un amistoso a Australia el 25 de septiembre en Townsville y cuatro días después en Brisbane ante el mismo adversario. El 3 de octubre visitará a India en Calcuta.

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Lista de convocados:

. Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro).

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. Defensas: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Douglas Santos (Zenit-RUS), Gabriel Magalhaes (Arsenal-ING), Jair (Nottingham Forest-ING), Marquinhos (PSG-FRA), Mateuzinho (Corinthians), Mauro Jr (PSV Eindhoven-NED), Vitor Reis (Manchester City-ING) y Wesley (Roma-ITA).

. Centrocampistas: Andrey Santos (Mnachester City-ING), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimaraes (Arsenal-ING), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus-ITA) y Gabriel Bontempo (Santos).

. Atacantes: Endrick (Real Madrid-ESP), Estêvão (Chelsa-ING), João Pedro (Chelsea-ING), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona-ESP), Rayan (Bournemouth-ING), Samuel Lino (Flamengo) y Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP).

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