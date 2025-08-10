Darwin Núñez ya se olvida de Liverpool: debut y gol con Al Hilal

El delantero internacional uruguayo Darwin Núñez debutó con el Al Hilal saudí tras ser traspasado por el Liverpool inglés con el tanto que cerró la goleada sobre el Aarau suizo (6-0) en partido amistoso disputado en el estadio Stadion Brügglifeld de esta localidad helvética.

El atacante charrúa, que se incorporó al conjunto que dirige el italiano Simone Inzaghi rodado tras hacer la pretemporada con los reds, saltó al campo tras el descanso, cuando el marcador reflejaba ya un 3-0.

Darwin Núñez estrenó su capítulo anotador con el Al Hilal a falta de tres minutos para el final con un duro remate tras recibir dentro del área de Mohamed Kanno, que había logrado un doblete en el segundo periodo.

Vea el gol de Darwin Núñez en Al Hilal vs. Aarau

Darwin Nuñez scores on his debut for Al-Hilal — really wish he could get his career back on track.



Love the guy! 🔥pic.twitter.com/x2onN8uudu — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 10, 2025