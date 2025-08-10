Fichaje de lujo en Racing; ex Manchester United jugará junto a Duván Vergara

El defensor Marcos Rojo es nuevo refuerzo Racing Club tras una campaña irregular por Boca Juniors y tras su presentación ha quedado a disposición para reforzar al equipo esta semana en partido de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Peñarol en Montevideo.

Con el dorsal número 6 y el nobre “Marcos R”, el zaguero, que también pude jugar como lateral zurdo, posó para los periodistas en el Estadio ‘Cilindro’ de Avellaneda.

El defensa rescindió la semana pasada su vínculo con Boca y a continuación negó su paso al club que dirige el entrenador Gustavo Costas.

Rojo participó este domingo de su primer entrenamiento y el martes podría reforzar a la plantilla en el partido contra Peñarol.

Racing se transformó en el tercer club argentino de la carrera de Rojo luego de surgir en Estudiantes de La Plata y su paso por Boca Juniors, además de sus experiencias internacionales en Manchester United, Sporting de Lisboa y Spartak Moscú.

Los clásicos del fútbol argentino terminan en empate

Boca Juniors vs. Racing, por la cuarta fecha de la Liga Profesional Argentina AFP

Los clásicos del fútbol argentino entre Boca Juniors y Racing Club e Independiente contra River Plate terminaron en tablas este sábado, en la continuidad de la cuarta jornada del Torneo Clausura.

A primer turno, ante una Bombonera con lleno total, Boca Juniors y Racing Club sellaron un electrizante empate 1-1 con goles de Milton Giménez y Santiago Solari, respectivamente.

De esta manera, el Xeneize, conducido por Miguel Ángel Russo, llegó a doce partidos sin triunfos y amplió su racha histórica más importante sin victorias.

Por su parte, la Academia, liderada por Gustavo Costas, luego de este empate esperará la visita a Peñarol el próximo martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A segundo turno, en tanto, en un controversial partido con polémico arbitraje y tres goles anulados, Independiente y River Plate empataron 0-0.

En el Estadio Libertadores de América, River mantuvo su invicto y ahora aguardará por el Libertad paraguayo en su visita a Asunción por los octavos de la Copa Libertadores.

El Rojo, en tanto, sigue de andar irregular en al antesala de su visita a Santiago para enfrentar el próximo miércoles a la Universidad de Chile, por los octavos de final, pero de la Copa Sudamericana.

Con algunos encuentros todavía por completar esta cuarta jornada, Estudiantes de La Plata se mantiene como líder del Grupo A con nueve unidades, mientras que River Plate y San Lorenzo, que el jueves ganó por 1-0 a Vélez Sarsfield, comparten el liderato de la Zona B.