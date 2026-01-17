David Ospina le mandó guayos nuevos a Falcao; conmovedora historia en Medellín

David Ospina tuvo un gesto muy especial con un joven niño que brilló en el torneo del Babyfútbol. Después de terminada la final del campeonato entre Arauca FC y el Área Chica de Montería, Falcao Botello recibió unos guayos que le regaló el guardameta de Atlético Nacional por su desempeño a lo largo del campeonato.

En un video en las redes sociales quedó plasmado el momento en el que Botello fue premiado con el obsequio de Ospina. De la mano del exfutbolista Jorge Aguirre, la joven promesa recibió los botines, tras su consagración como campeón con su equipo. "Primero te quiero felicitar. Nosotros venimos promoviendo los deportistas integrales. Ahorita en el primer tiempo, en el intermedio, cuando iban perdiendo 2-0, nosotros dijimos que los guayos iban a ser para ti. Precisamente no por el resultado, sino por lo integral que has sido como deportista", inició diciendo el jugador retirado.

Finalmente, le entregó el regalo a Falcao, con un detalle particular, el nombre de los hijos de David plasmados allí. "Entonces esto te lo manda David Ospina, un regalo muy especial. No sé si te sirvan ahora, pero todos quisiéramos tener unos guayos de David marcados con el nombre de sus hijos. Así que nada más, disfrútalo mucho. Uno aprende tanto del triunfo como de la derrota. Muchos éxitos en tu carrera y en tu vida. Disfrútalo mucho", terminó por decir Aguirre.

Al ver ese detalle por parte de la figura de la Selección Colombia, el goleador del Babyfútbol le envió unas palabras de agradecimiento: "Muchas gracias. Me siento muy orgulloso y quiero enviarle un saludo a David Ospina. Quiero agradecerle por este bonito gesto que hizo conmigo", afirmó Falcao visiblemente emocionado.



Falcao Botello, el goleador de Arauca FC, recibió los guayos que le mandó David Ospina luego de mostrar todo su talento y profesionalismo en las canchas donde jugó el Babyfútbol 2026 🧡



Todo lo que quieres saber lo ves en exclusiva por https://t.co/aR98PwPgv1 pic.twitter.com/iw2n97KdXd — Telemedellín (@Telemedellin) January 16, 2026

Publicidad

Ganadores del Babyfútbol 2026

El emblemático templo del fútbol infantil en Medellín, la cancha Marte 1, fue testigo del cierre de la edición 41 del Babyfútbol. En una jornada cargada de emociones, Arauca FC y el club Future Soccer de Bogotá se alzaron con los máximos honores en las ramas masculina y femenina, respectivamente.

La final masculina quedará grabada como una de las remontadas más épicas del certamen. Arauca, que perdía 0-2 ante Área Chica de Montería tras un doblete de Ronaldi Hernández, logró darle vuelta al marcador en el segundo tiempo. La figura indiscutible fue Camilo Falcao Botello, quien con un doblete, incluyendo un cabezazo letal a los 27 minutos de la parte complementaria, selló el 2-3 definitivo. El jugador terminó además como el máximo artillero del torneo con ocho anotaciones.

Finalizó el Babyfútbol 2026 y así fue la última jornada del certamen: campeones masculino y femenino, goleadores, trofeos, medallas y muchísimo más, con el Inder y Telemedellín 🧡



Todo lo que quieres saber del #Babyfútbol2026, lo ves en exclusiva por https://t.co/aR98PwPgv1 pic.twitter.com/gMwCmP4DsF — Telemedellín (@Telemedellin) January 17, 2026

Publicidad

Por su parte, en la rama femenina, Future Soccer de Bogotá recuperó el trono tras vencer en una dramática definición por penales (5-4) a las locales de Formas Íntimas, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. El proceso de año y medio liderado por el técnico Wilmer Mourinho Gómez dio sus frutos, permitiendo a las capitalinas celebrar su segundo título histórico.