Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / David Ospina le mandó guayos nuevos a Falcao; conmovedora historia en Medellín

David Ospina le mandó guayos nuevos a Falcao; conmovedora historia en Medellín

Luego de la final del Babyfutbol, el goleador y figura del Arauca FC, Falcao Botello recibió un regalo muy especial de parte del arquero de Atlético Nacional. ¡Vea el video!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
David Ospina, arquero de Atlético Nacional.
David Ospina, arquero de Atlético Nacional.
Nacional Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad