RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Me inicié en Nacional, allá Franco Armani me regaló los primeros guayos de marca"

"Me inicié en Nacional, allá Franco Armani me regaló los primeros guayos de marca"

Detrás de futbolistas hoy consagrados en Colombia y con presencia internacional, hay historias detrás dignas de admiración y que con el tiempo, salen a la luz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de ene, 2026
Franco Armani en su paso por Atlético Nacional.
Franco Armani en su paso por Atlético Nacional.
AFP

