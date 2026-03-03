Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Jugada de fantasía de Lamine Yamal y gol de Marc Bernal en Barcelona vs. Atlético de Madrid

Jugada de fantasía de Lamine Yamal y gol de Marc Bernal en Barcelona vs. Atlético de Madrid

Barcelona se puso en ventaja sobre el Atlético de Madrid con una anotación de Marc Bernal, precedido de una gran jugada individual de Lamine Yamal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Marc Bernal celebrando su gol contra Atlético de Madrid.
Marc Bernal celebrando su gol contra Atlético de Madrid.
Getty Images.

