Jugada de fantasía de Lamine Yamal y gol de Marc Bernal en Barcelona vs. Atlético de Madrid

En el estadio Camp Nou, Barcelona abrió la cuenta frente al Atlético de Madrid por el juego de vuelta de la Copa del Rey, con un gol del canterano Marc Bernal.

A los 28 minutos, los catalanes cobraron un tiro de esquina en corto, Lamine Yamal se lució con una gran jugada, sacándose a dos colchoneros de encima y asistiendo a Bernal que solo tuvo que empujarla con el arco a placer.

Vea el gol de Marc Bernal en Barcelona vs. Atlético de Madrid: