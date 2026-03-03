Síguenos en:
Atentos en Selección Colombia; "Guadalajara está lista, pese a los hechos de violencia recientes"

Guadalajara será la sede del partido entre Colombia y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y RD Congo. La ciudad ha pasado por momentos complejos de seguridad por la muerte del 'Mencho'.

Por: EFE
Actualizado: 3 de mar, 2026
Estadio Akron Guadalajara Mundial 2026
Así es el estadio Akron en Guadalajara, sede del Mundial 2026 y Selección Colombia
AFP

