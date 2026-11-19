Antonio Cassano nunca se guardó nada frente a un micrófono y, fiel a su estilo directo y visceral, volvió a encender el debate futbolístico tras el sorpresivo regreso de Ronaldinho a las canchas con el Ravenna, club del ascenso italiano. El exdelantero de la selección italiana dejó clara su postura al calificar el episodio como "muy, muy desagradable de ver", "una farsa ridícula" y "una bufonada".

Lejos de restarle méritos históricos al astro brasileño, Cassano comenzó su análisis marcando un límite entre el respeto que le profesa y la dureza de su juicio sobre lo ocurrido en el campo.

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"Tengo un gran respeto por Ronaldinho, como persona y como jugador. Para mí, sigue estando entre los cinco más grandes de la historia, junto a Messi, Maradona, Ronaldo y, probablemente, Pelé. Pero lo que hizo el otro día fue muy, muy desagradable de ver. A los 46 años, en esas condiciones, ¿qué se supone que iba a hacer? No lo entendí. Lo hizo porque tiene una relación con Cipriani, que es amigo suyo. Y porque le dieron mucho dinero. No lo sé. Para mí, fue una farsa ridícula. No sé qué otra interpretación darle", aseguró.

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El punto central de la crítica de Il Bambino pasa por la edad del campeón del mundo en 2002 —46 años—, su estado físico y el contraste entre lo que representó la magia de Ronaldinho en su apogeo y la imagen que dejó en su aparición en el fútbol de ascenso de Italia.



Para Cassano, el episodio resulta desconcertante precisamente por la estatura futbolística de quien lo protagonizó y por el vínculo personal o los intereses económicos que, a su juicio, motivaron la presencia del brasileño en Ravenna.

En su segunda intervención, el exjugador de clubes como la Roma, el Real Madrid y el Inter profundizó su desazón, señalando que la sorpresa fue mayor por la imagen que siempre había proyectado el crack brasileño.

Ronaldinho habló, tras su partido con Ravenna en la Serie C de Italia AFP

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"Me sorprendió ya que siempre fue humilde y uno de los más grandes de la historia. Si me piden que juzgue específicamente lo que pasó, para mí fue una vergüenza, una bufonada", complementó.

Con estas palabras, Cassano resume el choque entre la nostalgia por uno de los futbolistas más talentosos de todos los tiempos y su rechazo frontal a lo que consideró un espectáculo impropio para un ícono de esa magnitud.