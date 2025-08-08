Publicidad

Gol Caracol  / ¿De qué murió Eugenio Baena Calvo, padre de la ‘Chechi’ Baena y periodista deportivo?

¿De qué murió Eugenio Baena Calvo, padre de la ‘Chechi’ Baena y periodista deportivo?

El comentarista de radio y televisión, reconocido por transmitir las grandes gestas del deporte colombiano en diferentes disciplinas, falleció a los 72 años de edad.