¿De qué murió Eugenio Baena Calvo, padre de la ‘Chechi’ Baena y periodista deportivo?

Eugenio Baena Calvo falleció en la mañana del viernes 8 de agosto de 2025 en una clínica de Cartagena en la que estaba internado desde el pasado miércoles 30 de julio.

El ‘Bate’, como era conocido en los medios de comunicación, libró una dura batalla contra algunas complicaciones de corazón que finalmente terminaron apagando su vida.

El comentarista no solo era célebre por su recorrido en el campo informativo, también lo fue por haber sido el padre de la expatinadora Cecilia ‘Chechi’ Baena, multicampeona mundial de carreras en pista y ruta. De hecho, alcanzó a ser directivo como presidente de la Liga de Bolívar.



¿De qué murió Eugenio Baena Calvo?

El periodista fue ingresado al centro hospitalario días atrás debido a 2 paros cardiacos, motivo por el que empezó a ser sometido a cuidados especiales y a procedimientos para mejorar su salud.

De hecho, estaba en una UCI en un proceso de recuperación que mantenía la esperanza de que pudiera salir adelante.

Sin embargo, el 8 de agosto a las 9:18 de la mañana sufrió una nueva complicación: un paro cardiorrespiratorio que derivó en su muerte, según versión recogida por el diario El Universal de Cartagena.

Por su parte, la 'Chechi' alcanzó a compartir un sentido mensaje en sus redes sociales en el que destacó la fuerza de su padre en los momentos difíciles que este tuvo que atravesar.