Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sentido mensaje de ‘Chechi’ Baena antes de la muerte de Eugenio Baena, su papá; “no se rindió”

Sentido mensaje de ‘Chechi’ Baena antes de la muerte de Eugenio Baena, su papá; “no se rindió”

La expatinadora cartagenera alcanzó a dejar conmovedoras palabras para su padre antes de que este falleciera, noticia que se conoció el 8 de agosto de 2025.