Sentido mensaje de ‘Chechi’ Baena antes de la muerte de Eugenio Baena, su papá; “no se rindió”

Eugenio Baena Calvo, ícono del periodismo deportivo colombiano, murió a los 72 años de edad luego de sufrir complicaciones de salud por las que estaba siendo atendido en un centro hospitalario de Cartagena.

El comentarista, padre de la multicampeona mundial de patinaje de carreras Cecilia Baena, estuvo internado desde el pasado miércoles 30 de julio por problemas de corazón.

Se encontraba en unidad de cuidados intensivos debido a las afectaciones que tenía, mismas que terminaron apagando su vida a las 9:18 de la mañana del viernes 8 de agosto.

En ese tiempo, su hija, popularmente conocida como ‘la Chechi’, compartió un afectuoso mensaje para su padre mediante de una publicación de redes sociales en el que resaltó el momento por el que estaba pasando su progenitor.



Mensaje de ‘la Chechi’ Baena antes de la muerte de Eugenio Baena

La exdeportista compartió una serie de fotos de su papá en contexto familiar para expresar su afecto por él y destacar su fuerza en los duros momentos: “Una historia que aún no ha terminado de contarse. Un corazón que dudó, pero no se rindió”.

Y agregó: “Un hombre que escuchó el rumor del abismo... y eligió quedarse”.

Finalmente, apuntó que su papá era especial por la batalla que estaba dando: “Porque en este Caribe nuestro, donde lo real se confunde con lo milagroso, hay quienes caminan por el borde sin caerse. O caen, pero se levantan con el alma intacta”.

Baena, conocido por sus amigos y colegas como ‘el Bate’, transmitió las grandes gestas del deporte colombiano en diferentes disciplinas, como boxeo, béisbol, fútbol, patinaje y demás. Su muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio, informaron medios locales.