¿Por qué no jugó Richard Ríos en Benfica vs Chaves? José Mourinho habló sin filtro del colombiano

Por la tercera ronda de la Copa de Portugal el Benfica visita al modesto Chaves, en un partido en el que José Mourinho tuvo que meter mano en la nómina titular y poner varios habituales suplentes, dándole rodaje a algunos jóvenes, pero también con las bajas de varias de sus figuras como Richard Ríos, quien viene siendo foco de la prensa desde su llegada y también porque le ha costado la adaptación al balompié europeo.

Lo cierto es que el propio José Mourinho decidió hablar del mediocampista colombiano, de quien confirmó desde hace algunas horas que no lo tendrá en cuenta para el encuentro de este viernes en el estadio Municipal de Chaves, con la Selección Colombia en el medio de la conversación.



¿Por qué no jugó Richard Ríos en Chaves vs Benfica?

El futbolista nacido en Vegachí viene de tener acción con la Selección Colombia en los partidos de fogueo en Estados Unidos, tuvo un largo viaje y por eso el técnico del Benfica, José Mourinho, dijo que no alcanzó a llegar con buen tiempo para poder preparar el duelo de Copa.

"Incluso diría que la mayoría de los jugadores que empezarán mañana no son recién llegados", explicó el reconocido entrenador portugués, quien seguido a eso nombró al antioqueño, confirmando que "no tengo ningún problema en decir que Richard Ríos no jugará mañana; es el último en llegar, no entrenó con el equipo", por lo que fue baja casi que obligada para el compromiso de este viernes.

Richard Ríos, jugador colombiano del Benfica. Getty Images.

De la misma manera José Mourinho hizo un llamada por la programación de los partidos luego de las fechas FIFA: "Obviamente, prefiero perder un día por la llegada de la selección y ganar un día para preparar el otro partido. Obviamente, prefiero jugar el viernes y el martes que el sábado y el martes", detalló sobre el poco tiempo que tienen para preparar esos compromiso.



De hecho, en la titular confirmada por Benfica se vieron varios nombres nuevos o jóvenes que no venían teniendo tanto rodaje en la Champions League o en la Liga de Portugal, dejando a varias de sus figuras afuera de la convocatoria y algunos pocos como suplentes, como el caso de Nicolás Otamendi.

🦅 O nosso XI para o pontapé de saida na #TaçadePortugal!#GDCSLB pic.twitter.com/yx7W5hCLlu — SL Benfica (@SLBenfica) October 17, 2025

Publicidad

Hace algunas horas el presidente del club de Lisboa, también se refirió al presente de Richard Ríos, a quien le consultaron por el irregular nivel que ha mostrado el colombiano, a lo que le dio un espaldarazo, pero también señaló que los hinchas deben centrarse en su calidad.

"No se puede esperar que regatee a 30 jugadores por partido; no es lo que se requiere. Es un jugador equilibrado, no un jugador creativo, ni un número 10. Fue una sorpresa que lo lográramos considerando lo que estaba haciendo", explicó el dirigente en una entrevista, recalcando las cualidades de Ríos Montoya, quien no tiene una función ofensiva.