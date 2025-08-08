Luto en el periodismo deportivo colombiano; murió Eugenio Baena Calvo

A sus 72 años, este viernes 8 de agosto de 2025, murió en la ciudad de Cartagena el reconocido periodista deportivo Eugenio Baena Calvo, quien tuvo un reconocimiento a nivel nacional y una audiencia relevante en la capital del departamento de Bolívar.

El experimentado comunicador hizo de su programa 'Buenos días deporte' un hit y durante su carrera por ser experto en temas relacionados con deportes como el patinaje, béisbol, boxeo y fútbol. Durante su trayectoria profesional estuvo vinculado con Caracol Radio.

Cabe indicar que era el padre de Cecilia 'Chechi' Baena, campeona mundial de patinaje y una de las figuras del deporte de nuestro país recientemente.

Baena Calvo comenzó con los quebrantos de salud, asociados con complicaciones cardiacas, desde el pasado 30 de julio cuando tuvo que ser internado de urgencia en un hospital de la ciudad 'amurallada', al sentir dolores en el pecho.

Luego de estar hospitalizado, hace algunos minutos se presentó el deceso del periodista, hecho que ha dejado ya las primeras reacciones y manifestaciones de solidaridad con sus familiares y amigos.

El mensaje de la Alcaldía de Cartagena por la muerte de Eugenio Baena

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del señor alcalde, Dumek Turbay Paz, lamentamos la sensible pérdida de Eugenio Baena Calvo, icono de la radio y del periodismo deportivo de nuestro país. Este insigne cartagenero, amante del béisbol, el boxeo y del fútbol, nos deja el legado de su consagrada trayectoria de más de 50 años informándonos sobre el acontecer del mundo del deporte y las hazañas de nuestros ídolos. Nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y en, especial, a su amada ‘Chechy’, la niña de sus ojos, múltiple campeona mundial del patinaje.