Gol Caracol  / Luto en el periodismo deportivo colombiano; murió Eugenio Baena Calvo

Hace pocos minutos se confirmó el fallecimiento de Eugenio Baena Calvo, quien venía desde hace días padeciendo quebrantos de salud. La noticia la reveló el diario 'El Universal', de Cartagena.

Eugenio Baena fue un reconocido periodista del deporte colombiano.
Foto: Instagram de Eugenio Baena.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 08, 2025 10:09 a. m.