Campeón del mundo con Brasil arremetió contra Neymar; "no sirve de ejemplo"

El exportero campeón del mundo con la 'canarinha' en 1970 Emerson Leão afirmó que Neymar "no sirve de ejemplo para nadie", en un adelanto de una entrevista al programa CNN Esportes S/A, que será transmitida este domingo.

En el extracto divulgado este viernes, Leão evaluó al jugador como un todo, tanto en su desempeño dentro del campo de juego como su comportamiento por fuera, y dijo que "una cosa depende de la otra", y por ello Neymar "no sirve de ejemplo para nadie".

Y recordó que, durante su etapa como entrenador, tuvo la oportunidad de enfrentarse al delantero en sus inicios.



"(Neymar) empezó siendo un jugador maravilloso. Recuerdo que un día que jugué contra el Santos, él estaba saliendo, me crucé con él y le dije: 'Mira, chico, te vamos a necesitar en el Mundial. Cuídate'. Y fue lo único que no hizo", destacó Leão.

Tras su paso por el fútbol europeo y árabe, el delantero de 33 años volvió al Santos, pero, desde su arribo en enero de este año, sufrió múltiples lesiones que han hecho intermitente su desempeño en el equipo.

En ese sentido, el exentrenador de la 'canarinha' y de clubes como Palmeiras y Corinthians dijo que no ve a Neymar como la solución de los problemas que enfrenta la selección brasileña, porque perdió la capacidad de ejecución.

"En su cabeza, cuando va a iniciar una jugada, sabe lo que va a hacer, pero ya no puede. Ya no puede. Ya no tiene la misma reacción muscular. Ya no tiene la secuencia de entrenamiento. No es el mismo atleta", reflexionó.

Emerson Leao, campeón del mundo con Brasil en 1970, criticó a Neymar Foto: AFP

Y dijo que, si bien no "dejó de saber" jugar al fútbol, aún hoy "se le exige" que haga lo que hacía antes pero "ya no puede" porque "no está preparado".

Neymar quedó fuera de las convocatorias del entrenador Carlo Ancelotti, aunque el italiano no descartó tenerlo en cuenta en las próximas, ya que, según él, "cuando está bien" puede jugar "al máximo nivel", tanto en la selección brasileña como "en cualquier equipo del mundo".

El exdelantero del Barcelona y el PSG no integra las filas de la selección desde hace dos años. Su última vez con la Canarinha fue el 17 de octubre de 2023 contra Uruguay por las eliminatorias de la Copa del Mundo, que resultó en la derrota de Brasil por 2-0 en Montevideo.

Neymar abandonó la cancha antes de que acabara la primera parte del encuentro y posteriormente fue diagnosticado con rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda.