Ciclistas se salvaron de una tragedia: carrera fue suspendida por carro que circulaba en contravía

La tercera etapa de la Vuelta a los Países Bajos, que debía disputarse este viernes entre las localidades de Sittard y Wasterley, fue cancelada tras la irrupción en la carretera de un coche que circulaba en sentido contrario a los ciclistas.

Apenas transcurrida una hora del inicio de la carrera, la prueba tuvo que detenerse porque un vehículo circulaba en dirección contraria, pese a que el conductor fue instado, hasta en dos ocasiones, a detenerse.

Un incidente que llevó a los corredores a negarse a seguir compitiendo, lo que obligó a los organizadores a suspender la etapa.

La Vuelta a los Países Bajos se reanudará este sábado, como recalcaron los organizadores, con la disputa de la cuarta etapa, entre las localidades neerlandesas de Emmen y Vam-Berg.



Un recorrido de 158 kilómetros en el que el británico Ethan Hayter (Soudal-Quick Step) tratará de defender los 2 segundos de ventaja sobre el sueco Jakob Soderqvist (Lidl-Trek) que le permiten encabezar la clasificación general de la ronda neerlandesa.