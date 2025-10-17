Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / Ciclistas se salvaron de una tragedia: carrera fue suspendida por carro que circulaba en contravía

Ciclistas se salvaron de una tragedia: carrera fue suspendida por carro que circulaba en contravía

Este viernes, en la Vuelta a Países Bajos, los corredores se negaron a continuar la cuarta etapa por falta de seguridad por un automóvil que irrumpió en la vía en sentido contrario.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2025
Ciclismo.
Ciclismo.
Getty Images.

