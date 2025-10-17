La Selección Colombia Sub-20, con Neyser Villarreal, va por Francia; por el podio en el Mundial

Colombia y Francia se juegan este sábado un lugar en el podio del Mundial Sub-20, en el partido por el tercer puesto en el Estadio Nacional de Santiago al que los cafeteros llegan con el sueño roto de no poder luchar por su primer título y los galos por una reivindicación de su irregular desempeño.

Ambas selecciones vienen golpeadas de perder en semifinales y el bronce del certamen juvenil es una oportunidad de cerrar con decoro sus participaciones.



Colombia vs Francia, partido del tercer puesto del Mundial Sub-20

Fecha: sábado 18 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nacional (Santiago, Chile)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol

Para la Colombia dirigida por César Torres, que cayó ante Argentina por 1-0, el tercer lugar representa igualar la posición que el país obtuvo en la edición de 2003 en Emiratos Árabes Unidos, cuando era dirigida por Reinaldo Rueda.

Los galos de Bernard Diomede sucumbieron en penales (5-4) con la finalista Marruecos, tras empatar 1-1, y perdieron la oportunidad de alcanzar un segundo título luego del que consiguieron en Turquía 2013.



Neyser Villarreal, goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025 AFP

Los franceses, no obstante, tienen garantizado igualar el cuarto puesto de esta competencia, que obtuvieron en 2011 cuando el torneo se disputó en Colombia.

Duelo por la Bota de Oro

Los cafeteros recuperan a su máxima figura, el delantero de Millonarios Néiser Villarreal, que con cinco dianas pelea por la Bota de Oro del torneo, y al que echaron de menos frente a la albiceleste contra quien pecaron de falta de eficacia para el gol.

El ariete se perdió un duelo clave en su mejor momento, al quedar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, luego de anotarse un doblete ante Sudáfrica (3-1) en octavos y un triplete frente a España (3-2) en cuartos de final.

Los galos tienen en sus filas al delantero del Mónaco Lucas Michal, quien también suma cinco goles y tendrá una batalla con Villarreal por el liderato de artilleros, a la cual llega en buena forma con definiciones importantes.

El extremo francés hizo el tanto del empate en el partido frente a los marroquíes, y antes había anotado el gol del triunfo en la prórroga ante Japón (0-1) en octavos de final, además marcó un doblete a Nueva Caledonia y un gol a Sudáfrica en fase grupos. Siempre que convirtió su selección ganó.

Con el viento a favor

La Tricolor enfrentará a ‘Les Bleus’ animada por emular la contundente victoria por 4-1 que, en el pasado, la selección juvenil de 2011 logró ante los galos en fase de grupos.

Colombia ha tenido mejor desempeño que Francia en este certamen, su primera derrota en cinco partidos fue con la albiceleste y cayó luchando ante la adversidad por la ausencia de Villarreal y la lesión del atacante Joel Canchimbo.

“Hay que buscar llevarle el tercer lugar al país, terminar el Mundial dignamente”, afirmó Torres.

El cuadro europeo fue más irregular, cayó con contundencia en la primera fase con Estados Unidos (3-0) y se impuso por poco ante Sudáfrica, y en la etapa de eliminación le ha costado ganar al punto de sumar dos prórrogas.

La Selección Colombia Sub-20 jugará por el bronce frente a Francia. Foto: FCF.

El zaguero del Strasbourg Rabby Nzingoula será baja por su expulsión con roja directa ante los africanos, y tampoco estará el delantero del Neom SC de la liga saudí Saïmon Bouabré, quien solo jugó dos partidos porque su club lo cedió en medio de la fecha FIFA de octubre.

Nzingoula fue importante para acceder a esta fase, luego de marcar dos goles a Noruega en cuartos de final.

“Somos competidores, intentamos inculcarles la cultura ganadora”, aseguró Diomede sobre los galos.

- Alineaciones probables:

Colombia: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Elkin Rivero, Jordan Barrera; Emilio Aristizábal, Néiser Villarreal, Óscar Perea.

Seleccionador: César Torres.

Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Andrea Le Borgne, Fodé Sylla, Mayssam Benama; Ilane Toure, Lucas Michal, Anthony Bermont.

Seleccionador: Bernard Diomede.

Árbitro: El somalí Omar Abdulkadir Artan.

