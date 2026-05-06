De Vincent Kompany a jugadores del Bayern Múnich; "sé que algunos tendrán días difíciles"

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, dijo este miércoles, tras la eliminación de su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones ante el PSG, que no tiene la capacidad de estar decepcionado durante mucho tiempo y que su equipo volverá a intentar ganar la máxima competición de clubes europea.

"No tengo la capacidad de estar decepcionado mucho tiempo. Naturalmente es amargo; los dos partidos fueron apretados y jugamos ante un gran rival", dijo a la plataforma digital DAZN.

"Pero todo sigue. Los dos partidos los definieron detalles con una gran calidad de ambos equipos. Lo intentamos todo. Felicitaciones al PSG. Volveremos a intentarlo", agregó Kompany.

El belga dijo que mañana para él el tema de la eliminación estará liquidado. "Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mi todo habrá quedado atrás. Sólo me da más motivación", agregó.



Manuel Neuer, portero y capitán del Bayern Múnich, dijo este miércoles que la semifinal en la que su equipo terminó eliminado de la Liga de Campeones ante el PSG se debió ante todo a que el equipo francés había tenido más "instinto asesino" en el área contraria.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, en rueda de prensa, tras el partido contra PSG, por Champions League AFP

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"No tuvimos esta noche suficiente instinto asesino. No veo que hayamos tenido grandes posibilidades, pero hubiéramos podido aprovechar alguna situación como ellos aprovecharon la suya al comienzo del partido", dijo a la plataforma DAZN.

El gol de Harry Kane hubiera podido darle la vuelta a la eliminatoria, pero, dijo Neuer, "llegó demasiado tarde".

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"A una situación así me refería que nos diera nuevo impulso, pero llegó demasiado tarde", sostuvo Neuer.

El Bayern quedó eliminado con el empate 1-1 y tras haber perdido en la idea por 5-4 en el Parque de los Príncipes.