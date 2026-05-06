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Gol Caracol  / De Vincent Kompany a jugadores del Bayern Múnich; "sé que algunos tendrán días difíciles"

De Vincent Kompany a jugadores del Bayern Múnich; "sé que algunos tendrán días difíciles"

El técnico del Bayern Múnich sabe la decepción que dejó quedar eliminado de la Champions League a manos del PSG, en semifinales, pero para él servirá de "motivación".

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Vincent Kompany Bayern Múnich
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich - Foto:
AFP

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