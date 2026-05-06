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Gol Caracol  / Para Bayern Múnich y Luis Díaz, el sueño de Champions League terminó; fue 1-1 con PSG y dijo adiós

Para Bayern Múnich y Luis Díaz, el sueño de Champions League terminó; fue 1-1 con PSG y dijo adiós

A Bayern Múnich lo sorprendieron en los primeros minutos con un gol y de ahí para adelante fue poco lo que pudieron hacer en ofensiva, con pocos espacios y una juiciosa marca de PSG.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de may, 2026
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Bayern Múnich vs PSG; semifinal de la Champions League
Bayern Múnich vs PSG; acción de juego en la semifinal de la Champions League
AFP

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