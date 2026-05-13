Mallorca, equipo que tiene en sus filas a Johan Mojica, tuvo este miércoles un duro reto en la Liga de España, debido a que visitó el campo de juego del Coliseum para enfrentar al Getafe, en un duelo clave por la permanencia. Pero antes de que rodara el balón en el compromiso de la jornada 36, el lateral colombiano recibió una notificación por parte de su entrenador en el elenco 'balear', Martín Demichelis.

Lo cierto es que el jugador de la Selección Colombia no fue incluido en la nómina titular de los 'bermellones' para el duelo frente a la escuadra de la comunidad de Madrid.

Johan Mojica, lateral del Mallorca. Foto: Getty Imágenes

¿Por qué no jugó HOY Johan Mojica en Getafe vs. Mallorca por la Liga de España?

Así las cosas, el jugador 'cafetero', de 32 años, apareció en el listado, pero el que ocupará un lugar en el banco de suplentes. Para el partido frente al Getafe, Demichelis apostó en la lateral izquierda por el juvenil, Luis Orejuela.

Hay que precisar que Johan Mojica había salido lesionado en el compromiso que Mallorca igualó 1-1 en el Son Moix contra Villarreal. En dicho juego pidió cambio a la altura del minuto 60, luego de haber presentado una dolencia muscular en su aductor izquierdo; esto tras haber un centro al área del 'submarino amarillo'. El vallecaucano recibió atención médica por parte de los galenos de su club, pero no pudo continuar lo que causó alarmas en la Selección Colombia teniendo en cuenta que el Mundial está cerca.



Sin embargo, Demichellis aseguró en la rueda de prensa posterior a este compromiso frente a Villarreal que el colombiano "tuvo que ser sustituido, pero creo que va a llegar bien para el miércoles (contra Getafe)".

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Pero pese a esto, el timonel argentino al servicio del Mallorca, decidió preservar a Mojica y apostar por el juvenil Orejuela.



La nómina titular del Mallorca para enfrentar al Getafe: