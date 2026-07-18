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Gol Caracol  / Declan Rice adelantó a Inglaterra contra Francia; vea acá el golazo en duelo del Mundial 2026

Declan Rice adelantó a Inglaterra contra Francia; vea acá el golazo en duelo del Mundial 2026

El volante de Inglaterra aprovechó su buena pegada de media distancia para vencer la resistencia de Mike Maignan. ¡VEA ACÁ el VIDEO del gol de Declan Rice a Francia!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Declan Rice con Inglaterra
Declan Rice con Inglaterra
AFP

Francia e Inglaterra se enfrentaron este sábado por el duelo del tercer lugar del Mundial 2026, en un partido donde los 'tres leones' se adelantaron en el marcador gracias a un golazo de Declan Rice.

El volante de Inglaterra aprovechó su buena pegada para vencer la resitencia de Mike Maignan, en apenas tres minutos del compromiso que se disputó en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami. El 0-1 se subió rápido en el tablero.

Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026.
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 Francia vs. Inglaterra; EN VIVO minuto a minuto del partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Vea acá el gol de Declan Rice en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

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