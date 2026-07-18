Declan Rice adelantó a Inglaterra contra Francia; vea acá el golazo en duelo del Mundial 2026

Francia e Inglaterra se enfrentaron este sábado por el duelo del tercer lugar del Mundial 2026, en un partido donde los 'tres leones' se adelantaron en el marcador gracias a un golazo de Declan Rice.

El volante de Inglaterra aprovechó su buena pegada para vencer la resitencia de Mike Maignan, en apenas tres minutos del compromiso que se disputó en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami. El 0-1 se subió rápido en el tablero.

Vea acá el gol de Declan Rice en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

¡INGLATERRA GOLPEÓ TEMPRANO!



Con este golazo de Declan Rice, los Tres Leones se ponen 1-0 en ventala ante Francia en la pelea por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/PKLulGp3FM — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026