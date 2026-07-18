La medida que implementará la AFA; todo para recibir a Argentina tras el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este sábado la suspensión de los partidos programados para el lunes y el martes para poner el foco en el regreso de la la Selección Argentina, tras su participación este domingo en la final del Mundial 2026 contra España.

"La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio", anunció la entidad.

La AFA precisó que la decisión se adopta "debido al retorno de la selección nacional al país luego de la participación en el Mundial".

Último entreno de la Selección Argentina, previo a la final del Mundial. Foto: AFP.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán este domingo por el título en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, en los Estados Unidos.



Días atrás, el presidente argentino, Javier Milei, dijo que la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino y situada frente a la Plaza de Mayo -en el centro de Buenos Aires-, está a disposición del equipo si decidiera celebrar allí una eventual consagración.

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Milei adelantó que su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ocuparía del operativo y que la Casa Militar -área encargada de la seguridad del presidente- quedaría a cargo del cuidado de la sede de Ejecutivo en caso de que los jugadores decidieran utilizar el balcón presidencial para saludar al público frente a la Plaza de Mayo.

"Estamos diseñando los mecanismos de seguridad por si (el plantel) quisiera ir a (el aeropuerto internacional de) Ezeiza, o al Aeroparque (de Buenos Aires). Diseñamos alternativas, para que la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar", dijo Milei el jueves pasado en declaraciones radiales.

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Según informaron fuentes oficiales, la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, encabezó este viernes una reunión con representantes de las fuerzas federales de seguridad, de la Casa Militar y del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires para "comenzar a diseñar el operativo de seguridad" para el regreso de la selección argentina.

Hace cuatro años, cuando la 'albiceleste' conquistó el Mundial jugado en Catar 2022, unas 5 millones de personas se volcaron a las calles en Buenos Aires y su periferia el 20 de diciembre, cuando la selección regresó al país.

Argentina jugará la final del Mundial 2026 frente a España. Foto: AFP

La plantilla desfiló en un ómnibus descapotable, que partió desde el predio de la AFA en la localidad bonaerense de Ezeiza, cerca del aeropuerto, y recorrió 22 kilómetros hasta el centro de Buenos Aires para saludar a los hinchas.

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Pero la multitud colapsó las autopistas y los accesos a Buenos Aires y, ante la imposibilidad de avanzar, la caravana se suspendió y los jugadores fueron trasladados en helicópteros para sobrevolar el centro de la capital y ver desde el aire a los millones de argentinos congregados en la Avenida 9 de Julio que se distingue por el icónico Obelisco