Mbappé; "puedo entender que piensen que fue una 'tomadura de pelo', no nos permiten ser humanos"

"Puedo entender a algunos que piensan que es una tomadura de pelo", dijo este sábado Kylian Mbappé sobre el marcador al descanso (4-0 a favor de Inglaterra) del partido por el tercer puesto del Mundial 2026, perdido 6-4 por 'les bleus' conta los 'tres leones'.

"Puedo entender a algunos que piensan que (la primera parte) es una tomadura de pelo, que no hemos respetado la camiseta. Yo diría más bien que hemos sido humanos y que, por desgracia, a nosotros no nos permiten ser humanos", reaccionó Mbappé al micrófono de 'M6' tras la derrota en Miami.

El capitán de los 'bleus' estimó que su equipo estaba "completamente noqueado" por los primeros 45 minutos de los ingleses: "Creo que nos han madrugado bien. Luego, en la segunda parte, volvimos a ser jugadores de alto nivel".



Kylian Mbappé, figura de la Selección de Francia. Foto: AFP

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Kylian Mbappé lamentó sobre todo que el despertar tardío y estéril de los franceses se produjera en el último partido de Didier Deschamps tras 14 años como seleccionador de los 'bleus'.

"Es más una pena por el entrenador. Queríamos hacer algo por él, pero desgraciadamente la primera parte da la impresión de que lo hemos dejado tirado y no es en absoluto lo que queríamos transmitir", aseguró.

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Mbappé anotó este sábado un doblete y se convirtió en el máximo anotador de los Mundiales con 22 goles, uno más que Lionel Messi, con el que también pelea por el Botín de Oro del Mundial 2026. El francés lleva 10 goles y el capitán argentino 8 a falta de la final el domingo entre la Albiceleste y España.

"'Leo' marca todo el tiempo, mañana va a marcar seguro", auguró Mbappé.

"Yo intento simplemente ayudar siempre a mi equipo anotando goles", explicó antes de subrayar que le habría gustado "no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana la final" contra la Albiceleste.

"Creo que está bien por todo lo que es legado... pero hoy no es lo primero que me pasa por la cabeza", aseguró sobre este récord.