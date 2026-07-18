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Gol Caracol  / Kylian Mbappé hace historia; se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Kylian Mbappé hace historia; se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Tras el doblete marcado con Francia a Inglaterra, Kylian Mbappé superó a Lionel Messi. ¡Acá le contamos cómo quedó la tabla de los máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo!

Por: AFP
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé, figura de la Selección de Francia.
Kylian Mbappé, figura de la Selección de Francia.
Foto: AFP

Kylian Mbappé superó este sábado al argentino Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 goles, tras anotar un doblete contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto en Miami.

La estrella francesa, que marcó dos tantos en la segunda parte frente a los 'tres leones', lidera además la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles en esta edición, por delante de los ocho del astro argentino, que lleva 21 en sus seis copas del mundo disputadas.

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026.
Gol Caracol

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026; le ganó 6-4 a la Francia de Mbappé

Kylian Mbappé con Francia
Gol Caracol

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Mbappé en Francia vs Inglaterra

Al inicio del segundo tiempo, Mbappé batió al guardameta inglés, Dean Henderson, con un disparo raso con la zurda tras recibir un gran pase en profundidad de Michael Olise. Y repitió 18 minutos después tras otra asistencia del mediapunta del Bayern Múnich y poner el 4-3 provisional a favor de los 'tres leones'.

Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

No obstante, hay que precisar que Messi tiene pendiente disputar la final del Mundial 2026, este domingo, contra España.

El delantero francés suma 22 goles en 22 partidos, en tres mundiales. Levantó con Francia el Mundial de 2018 en Rusia, fue subcampeón en Catar 2022, y ahora en Norteamérica 2026, ocupó el cuarto puesto con 'les bleus'.

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Así quedó la tabla de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

PuestoJugadorSelecciónGolesPartidos JugadosPromedio
1Kylian MbappéFrancia22221,00
2Lionel MessiArgentina21330,64
3Miroslav KloseAlemania16240,67
4Ronaldo NazárioBrasil15190,79
5Gerd MüllerAlemania Occidental14131,08
6Harry KaneInglaterra14170,82
7Just FontaineFrancia1362,17
8PeléBrasil12140,86
9Sándor KocsisHungría1152,20
10Jürgen KlinsmannAlemania11170,65
11Cristiano RonaldoPortugal11270,41
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