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Gol Caracol  / Así fue el gol de Ousmane Dembélé, en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Así fue el gol de Ousmane Dembélé, en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

El popular 'Mosquito' aprovechó su velocidad y buen manejo del balón para internarse en el área de los ingleses e inflar la red. Fue el 4-5 parcial. ¡VEA ACÁ el VIDEO del gol de Ousmane Dembélé!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Ousmane Dembélé con Francia
Francia
AFP

¡Un partidazo! El calificativo para el duelo que protagonizaron Francia e Inglaterra en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, este sábado. Uno de los goles de 'les bleus' fue anotado por Ousmane Dembélé.

El delantero del París Saint-Germain fue el encargado de decretar el 4-5 en el tablero, al quinto minuto del tiempo de adición de la primera parte. Aprovechó su velocidad y buen manejo del balón para internarse en el área de los ingleses e inflar la red.

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Finalmente, Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026 al ganar 6-4.

Vea acá el gol de Ousmane Dembélé en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

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