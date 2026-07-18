Así fue el gol de Ousmane Dembélé, en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

¡Un partidazo! El calificativo para el duelo que protagonizaron Francia e Inglaterra en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, este sábado. Uno de los goles de 'les bleus' fue anotado por Ousmane Dembélé.
El delantero del París Saint-Germain fue el encargado de decretar el 4-5 en el tablero, al quinto minuto del tiempo de adición de la primera parte. Aprovechó su velocidad y buen manejo del balón para internarse en el área de los ingleses e inflar la red.
Finalmente, Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026 al ganar 6-4.
Vea acá el gol de Ousmane Dembélé en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:
¡FRANCIA NO SE RINDE!— DSPORTS (@DSports) July 18, 2026
Dembélé recortó hacia adentro y, de zurda, puso el 5-4 ante Inglaterra. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LQmMPueGou
Publicidad