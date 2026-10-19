Deportivo Cali femenino logró un triunfo valioso en la Copa Libertadores: 2-0 a Nacional de Uruguay

Deportivo Cali femenino sumó tres puntos muy valiosos en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las vigentes tricampeonas del fútbol colombiano se impusieron 2-0 al Nacional de Uruguay, en partido válido por la segunda jornada del certamen continental, disputado este lunes.

Fue un duelo que se vio detenido al minuto 29 a causa de una tormenta eléctrica, y después de más de una hora, la pelota volvió a rodar en el estadio Banco de Guayaquil, en Ecuador.

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Dicha pausa por las inclemencias de la naturaleza le vino bien a las ‘azucareras’, que se plantaron mejor en el campo de juego y generaron peligro a la portería del elenco uruguayo defendido por Villanueva.

Karen Castellanos en acción de juego con Cali femenino vs. Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores. Foto: AFP

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Luego de un par de aproximaciones con peligro lograron abrir el marcador. Sobre el minuto 38, Ingrid Guerra decretó el 0-1 para las ‘verdiblancas’. La delantera recibió el balón sobre el borde del área, y tras eludir a varias rivales al tiempo, definió cruzado.



El telón de la primera parte se cerró en el estadio Banco de Guayaquil, a favor de las colombianas.

Para la etapa complementaria hubo posesión dividida de balón, pero con un Nacional de Uruguay con la firme intención de igualar la contienda. No obstante, las verdes caleñas se mostraron firmes en la parte posterior.

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Con el trascurso del reloj, el partido bajó en las revoluciones, se volvió cortado por las faltas, esto le favoreció a las colombianas por tener el marcador a su favor.

Ingrid Guerra celebra un gol con Deportivo Cali femenino vs. Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores 2026. Foto: AFP

Finalmente, el Deportivo Cali femenino logró anotar un tanto más, el de la tranquilidad. Karen Daniela Castellanos fue la autora del 2-0, luego de un remate que se desvió en una rival y descolocó a la golera del cuadro uruguayo.

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El triunfo, muy valioso, le permitió a las dirigidas por Jhon Alber Ortiz sumar cuatro puntos en el grupo D, que completan Club Libertad de Paraguay y Universidad de Chile.

Ahora, el próximo reto de las 'azucareras' será este jueves 22 de octubre cuando midan fuerzas ante 'U' de Chile.