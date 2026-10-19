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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs Once Caldas, hora y dónde ver por TV EN VIVO el partido de Liga BetPlay 2026-II

Millonarios vs Once Caldas, hora y dónde ver por TV EN VIVO el partido de Liga BetPlay 2026-II

Este martes se disputará el partido que había sido aplazado por el mal terreno de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, entre Millonarios y Once Caldas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios frente a Medellín por la Liga BetPlay II-2026
Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios frente a Medellín por la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

Millonarios viene de ganar, gustar y golear 4-1 a Jaguares en el partido del pasado sábado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero ahora se le viene una prueba más difícil recibiendo a Once Caldas, que viene de ganarle de visitante a Independiente Medellín.

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Este juego frente al equipo de Manizales, es el que está pendiente de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, que no se pudo realizar la semana anterior por el mal estado de la cancha del máximo escenario de la capital colombiano, a pesar de que los equipos, y los hinchas, ya se encontraban en el recinto.

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Pero eso ya es 'página pasada' para Millonarios y Once Caldas, y tras venir de ganar en la jornada del fin de semana, ahora se verán frente a frente, este martes.

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Millonarios vs Once Caldas EN VIVO, hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2026-II

Fecha: martes 20 de octubre
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín
Transmisión: Win S.

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Para este compromiso, el equipo dirigido por Alberto Gamero llega en el puesto 4 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con 25 puntos, y ya con 15 encuentros disputados. De su lado, Once Caldas está en la casilla 9, con 19 unidades, por lo que será un duelo clave para las aspiraciones de ambos en la búsqueda de la clasificación a los cuadrangulares finales del campeonato del fútbol colombiano.

Juan Guillermo Cuadrado en acción de juego con Millonarios frente a Fortaleza por Liga BetPlay II-2026.
Juan Guillermo Cuadrado en acción de juego con Millonarios frente a Fortaleza por Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Por supuesto, en Millonarios resalta la presencia del experimentado Juan Guillermo Cuadrado, quien de a poco ha mostrado el nivel que lo mantuvo durante tantos años en Europa. Las bajas más importantes para los azules serán Rodrigo Ureña, por lesión, y Sebastián Valencia, por acumulación de tarjetas amarillas.

Convocatoria de Millonarios contra Once Caldas:

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Arqueros
1. Javier Burrai
12. James Aguirre

Defensas
3. Samuel Martín
4. Stiven Barreiro
6. Sergio Mosquera
20. Danovis Banguero
26. Andrés Llinás
43. Cristian Uparela

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Mediocampistas
7. Juan Guillermo Cuadrado
10. Daniel Ruiz
14. David Mackalister Silva
15. Yeiner Romero
18. Rodrigo Ureña
28. Stiven Vega
30. Sebastián del Castillo
55. Leonai Souza

Delanteros
11. Andrey Estupiñán
23. Leonardo Castro
24. Julián Angulo
27. Rodrigo Contreras

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