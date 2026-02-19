Síguenos en:
Desde Brasil piden rigor y sanción por racismo con Vinícius; comunicado de Confederación de Fútbol

Desde Brasil piden rigor y sanción por racismo con Vinícius; comunicado de Confederación de Fútbol

Desde el máximo ente del fútbol brasileño decidieron mostrar apoyo y pedirle a la FIFA y UEFA una investigación a profundidad luego de la polémica entre Gianluca Prestianni con Vinícius.

Por: EFE
Actualizado: 19 de feb, 2026
Vinícius Júnior marcó doblete con Real Madrid frente a la Real Sociedad.
Vinícius Júnior marcó doblete con Real Madrid frente a la Real Sociedad.
AFP

