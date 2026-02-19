Deportes Tolima, fuerte en Venezuela por Copa Libertadores; victoria 0-1 contra Táchira

Deportes Tolima se trajó un triunfazo 0-1 de Venezuela, en el partido de ida de la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026 contra el Táchira. El encuentro se disputo en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, este jueves.

El único gol de la noche fue de Kelvin Flórez, cuando iban 65 minutos de juego, tras una buena jugada ofensiva del equipo 'pijao' dirigido por el técnico Lucas González. La vuelta será en Ibagué el próximo el jueves 26 de febrero.

Información en desarrollo...