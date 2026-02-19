Síguenos en:
Deportes Tolima, fuerte en Venezuela por Copa Libertadores; victoria 0-1 contra Táchira

Este jueves en la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026, el Deportes Tolima consiguió tomar ventaja en el partido de ida, gracias a un solitario gol de Kelvin Flórez. La vuelta, en Ibagué.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de feb, 2026
Deportes Tolima
Deportes Tolima en Copa Libertadores - Foto:
Tolima Oficial

