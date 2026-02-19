Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 0-1 Brasil

La Selección Colombia volvió a perder en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, esta vez 0-1 con Brasil, en la fecha 2 de esta fase del campeonato internacional de la Conmebol, que pone un panorama complejo para las dirigidas por Carlos Paniagua.

El único gol de la 'canarinha' fue de Vitorinha, al minuto 53, luego de tomar un rechazo de pelota de Luisa Agudelo y rematar de primera para mandar el balón al fondo de la red.

Cabe recordar que la Selección Colombia había perdido 1-0 con Ecuador en la primera fecha, por lo que ahora deberá buscar sumar la mayor cantidad de puntos en los partidos que le restan contra Venezuela, Paraguay y Argentina, para obtener uno de los 4 cupos que hay para el Mundial femenino Sub-20 Polonia 2026, que será en el mes de septiembre.



Así quedó la tabla de posiciones de Sudamericano femenino Sub-20: